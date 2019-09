Klima-Demo : Weit über 500 Teilnehmer

Die Organisatoren sind von der Resonanz überwältigt. Der Vortrag am Abend wird ins Schulzentrum verlegt.

Avatar_shz von Petra Kölschbach

20. September 2019, 13:32 Uhr

Mit einer Kundgebung auf dem Rathausplatz endete die Klimaschutz-Demo in Wyk auf Föhr. Weit über 500 Teilnehmer waren davor durch die Stadt gezogen, Zwei- und Vierbeiner, zu Fuß, im Kinderwagen und im Rollstuhl, um lautstark darauf aufmerksam zu machen, dass es für die Erde längst fünf nach zwölf ist. Etliche Passanten schlossen sich unterwegs noch spontan dem Demonstrationszug an. Auf dem Rathausplatz trug dann die Wykerin Ulrike Geldschläger ein Gedicht zum Thema vor, das sie spontan am Vorabend geschrieben hatte. „Wir können nicht warten, bis auch die letzten Zweifel an den Auswirkungen des Klimawandels beseitigt sind, die letzten Zweifler ausgestorben sind und der letzte Volltrottel es endlich kapiert hat“, rief der Sylter Meeresforscher Karsten Reise den Demonstranten zu und erntete tosenden Applaus. Reise wird am Abend um 18.30 Uhr in Wyk einen Vortrag zum Thema Klimawandel halten. Der wurde angesichts der großen Resonanz auf den Demoaufruf spontan vom kleinen BUND-Haus in der Strandstraße ins große Schulzentrum verlegt.