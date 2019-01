Föhr : Was uns alte Sprüche sagen

Claas Riecken hält einen Vortrag in der Alkersumer Ferring-Stiftung. Er ist Lektor für friesische Sprache am Nordfriisk Instituut in Bredsted.

von ib

21. Januar 2019, 18:13 Uhr

alkersum | „Rüm hart, klaar kiming – Sprüche, die das Leben begleiten“ - so hat Dr. Claas Riecken den Vortrag überschrieben, den er am kommenden Sonntag, 27. Januar, um 10 Uhr in der Bibliothek der Alkersumer Ferring-Stiftung hält. Ob Mottos, Devisen oder Werbesprüche – sie alle erzeugen Bilder im Kopf, sie setzen sich im Gedächtnis fest, man kennt sie, ob man will oder nicht, und sie begleiten unser Leben. Diese Sprüche haben oft einen wahren Kern, aber sind sie wirklich wahr? Das wird man bei Werbeslogans nicht unbedingt voraussetzen, aber bei uralten Sprüchen? Was ist dran an „Rüm hart, klaar kiming“ oder „Lewer duad üs slaaw“ , und wie „uralt“ sind sie tatsächlich?

Dr. Claas Riecken ist Lektor für friesische Sprache am Nordfriisk Instituut in Bredsted. Er will das Publikum in seinem Vortrag ausdrücklich mit einbeziehen.