Umfrage auf Föhr : Was Insulaner zur Verlängerung des Lockdowns sagen

Die Föhrer sind sich einig: Mit einer Verlängerung des coronabedingten Lockdowns war zu rechnen.

Föhr | Überraschend kommen die Maßnahmen, auf die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Länderregierungschefs sich am Mittwoch in einer Videokonferenz geeinigt haben nicht, da sind sich die Föhrer in einer Umfrage einig. Der Lockdown zur Eindämmung der Pa...

