Föhr : Wale und Delfine

vergrößern 1 von 1 Foto: ib 1 von 1

In ihrem „Human Dolphin Project“ ermöglichen Roma Spring und Volker Todt Begegnungen mit frei lebenden Delfinen im Meer vor Teneriffa – ein neuer Ansatz in der Delfintherapie. Über ihr Forschungsprojekt haben sie schon öfter auf Föhr berichtet. Nun halten sie wieder einen Vortrag über ihre Arbeit, der am Mittwoch, 30. August, um 20 Uhr im „Zentrum für Bewegung, Klang und Stille“ in der Wyker Strandstraße stattfindet.

Bereits am Dienstag, 29. August, ebenfalls um 20 Uhr, gestalten die beiden zusammen mit der Nieblumer Organistin Birgit Wildeman ein besonderes Konzert in der St.-Johannis-Kirche. An diesem Abend werden Orgelwerke von Vierne, Bach, Mendelssohn und Pärt sowie Improvisationen erklingen. Dazu gibt es Bild- und Filmprojektionen von Walen und Delfinen im Kirchenraum.

Mit dieser Verbindung von Unterwasser-Aufnahmen der Wale und Delfine mit Orgelmusik möchten die Musikerin und die beiden Forscher die Besucher in eine ganz besondere Atmosphäre mitnehmen.



von ib

erstellt am 27.Aug.2017 | 18:30 Uhr