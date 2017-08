Amrum : Wählergemeinschaft zu Besuch

vergrößern 1 von 1 Foto: rho 1 von 1

Auf Einladung ihres in Wittdün wohnenden Fraktionsvorsitzenden Jürgen Jungclaus, kam die Wählergemeinschaft Nordfriesland (WG-NF) für einen Tag nach Amrum. Neben einer kurzen Klausurtagung standen Information über die Insel und das gesellige Beisammensein auf dem Programm. Bereits auf der Anreise gab es viel zu sehen, denn sie erfolgte ab Nordstrand über die Halligen. Mit dem Doppeldeckerbus „Paula“ startete man gleich danach eine Rundreise über die Insel. Während der Mittagspause im „Restaurant Friedrichs“ gab Tourismuschef Frank Timpe eine Übersicht über den Tourismus auf Amrum. Nach einem Spaziergang durch Nebel wurde die Inselrundfahrt fortgesetzt. Die letzte Station war die Strandpromenade in Wittdün, wo man bei sonnigem Wetter in der Strandbar mit einem kühlen Getränk die schöne Aussicht auf den Kniep und die Halligen genoss. Abends ging es dann zurück aufs Festland.

Für einige Mitglieder war es das erste Mal, dass sie Amrum besuchten, und sie zeigten sich sehr beeindruckt von der Natur und der Schönheit der Insel. Michael Lorenzen, der erste Vorsitzende, zeigte sich ganz begeistert: „Jedes Dorf hat seinen speziellen Charme und trägt neben dem riesigen Strand und der außergewöhnlichen Natur zu dem sehr schönen und gepflegten Gesamteindruck der Insel bei. “

Die Wählergemeinschaft Nordfriesland stellt mit fünf Abgeordneten die drittstärkste Fraktion im Kreistag Nordfriesland. Bei der letzten Kreistagswahl entfielen 10,5 Prozent aller Stimmen auf die WG-NF. Auch Landrat Dieter Harrsen hat seine Wurzeln in der Wählergemeinschaft. Die WG-NF sieht sich als eine unabhängige Wählergemeinschaft, die sich frei von parteipolitischen Ideologien um die kommunalen Belange des Kreises kümmert.

Kultur, Bildung und optimale Erreichbarkeit sind dabei drei Schwerpunkte, die sich auch gut auf Amrum beziehen lassen. Der tidenunabhängige Fährverkehr und die Erreichbarkeit der Insel mit der Bahn sind für Insulaner und Urlauber wichtige Themen.

Amrumer Schüler müssen, um aufs Gymnasium zu gehen, die Insel verlassen, was bedeutet, dass sie eine Wohnmöglichkeit benötigen. Die ist für die Eltern mit hohen Kosten verbunden. Die Landesregierung hat für Helgoland das sogenannte „Helgoland Stipendium“ beschlossen, es gilt jedoch bisher nicht für die nordfriesischen Inseln und Halligen. Die WG-NF setzt sich nachdrücklich dafür ein, dass auch die Förderung für Schüler von Amrum und den Halligen erhöht wird.