Polizei auf Föhr sucht Zeugen : VW Caddy in Alkersum gestohlen

Eigentümer findet sein Auto in Midlum wieder: Mehrere Gegenstände wurden entwendet.

Avatar_shz von Insel-Bote

22. April 2020, 16:36 Uhr

Föhr | Wie die Polizei mitteilt, wurde in der Zeit von Dienstag, 21. April, um 19.30 Uhr bis Mittwoch, 22. April, um 7.15 Uhr im Volkert-Ady-Weg in Alkersum ein orangefarbener VW Caddy entwendet. Das Fahrzeug habe der Eigentümer im Westerstieg in Midlum wieder aufgefunden. Nach Angaben der Beamten wurden aus dem Auto mehrere Gegenstände entwendet, darunter zwei Bohrmaschinen der Marke „Makita“. Die Koffer der Bohrmaschinen sind mit gelber Farbe markiert. Die Polizei hofft nun auf Ze ugen des Vorfalls. Diese sollten sich in der Wyker Wache unter Telefon 04681/758980 melden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?