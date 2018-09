Fritsch-Hof : Vorhin in der Stadtvertretung: Hess präsentiert Kauf-Interessenten

von Petra Kölschbach

„Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mir die Arbeit mit der Vorlage für den Finanzausschuss nicht gemacht“ – das ist aber offenbar das Einzige, was Bürgermeister Uli Hess heute Abend in der Sitzung der Stadtvertreter bedauerte, als er die Wyker Politiker über eine neue Entwicklung in Sachen Fritsch-Hof informierte.

„Ich hatte zufälligerweise ein Gespräch mit einem potentiellen Käufer“, berichtete Hess. Dieser habe offenbar schon vor einiger Zeit Interesse an dem Areal bekundet und nun heute noch einmal ein konkretes Angebot abgegeben. Er wolle das komplette Gelände kaufen und dort im vorderen Bereich ein zweigeschossiges Büro- und Geschäftshaus und dahinter einen kleinen Gewerbepark errichten, „alles gut gestaltet und schön eingegrünt“, so der Bürgermeister.

„Jetzt können wir das Thema vielleicht früher als erhofft zu einem guten Ende führen“, meinte Hess und kündigte an, den Stadtvertretern im nichtöffentlichen Teil der Sitzung noch Einzelheiten zu diesem Angebot zu erläutern.