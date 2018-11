Wyk : Vorbereitung auf die Weihnachtszeit

Lichterketten in der Innenstadt: Vorhin wurde die Weihnachtsbeleuchtung angebracht.

von ib

21. November 2018, 16:31 Uhr

Noch leuchteten sie nur zur Probe, aber schon bald sollen die Lichterketten die Innenstadtstraßen wieder in festliches Licht tauchen und für stimmungsvolle Atmosphäre beim Weihnachtseinkauf sorgen. Heute Nachmittag wurde die Weihnachtsbeleuchtung in der Großen Straße in Wyk angebracht. In der Adventszeit und bis in den Januar hinein wird sie wieder jeden Nachmittag und Abend festliche Stimmung verbreiten.