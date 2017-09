Auf Föhr : Vorbereiten auf den Qualitäts-Check

vergrößern 1 von 1 Foto: psz 1 von 1

Sie sind in der Regel die erste Anlaufstelle für Gäste der Insel: die vier Tourist-Informationen in Nieblum, Utersum sowie im Aquaföhr und im Reedereigebäude in Wyk. In der Hauptsaison haben die Mitarbeiter der Föhr Tourismus GmbH (FTG) an den vier Standorten viel zu tun. Bei Fragen zu Sehenswürdigkeiten, Ticketverkauf, Unterkunftshinweise oder Schietwettertipps gilt es, die Gäste freundlich und kompetent zu beraten und bei der Planung von Urlaubsaktivitäten Hilfestellung zu leisten.

Ideale Bedingungen, um sich auf die anstehende Rezertifizierung der „i-Marke“ mit Vor-Ort-Check durch einen getarnten Prüfer im nächsten Jahr vorzubereiten. „Wir haben den letzten Qualitätscheck mit Bravour gemeistert und Verbesserungsvorschläge umgesetzt. Für die Rezertifizierung im nächsten Jahr sind wir gut aufgestellt“, erklärt Ralf Brodersen, Koordinator der Tourist-Informationen bei der FTG.

Mit der i-Marke hatte der Deutsche Tourismusverband (DTV) 2006 ein deutschlandweites Qualitätssiegel für Touristinformationsstellen eingeführt. Bundesweit einheitlich werden Angebots- und Leistungsqualität anhand eines Kriterienkataloges aus Sicht des Gastes geprüft.

Im Rahmen der Folgezertifizierung müssen teilnehmende Betriebe alle drei Jahre nachweisen, dass Service- und Informationsqualität den wachsenden Anforderungen entsprechen und in der Praxis konsequent Anwendung finden. Nur Tourist-Informationen, die über eine sehr gute Beratungsqualität verfügen, umfangreiche touristische Informationen und zusätzliche Dienstleistungen für Gäste anbieten, erhalten diese Auszeichnung. Der unangekündigte Qualitätscheck durch einen unabhängigen Prüfer nimmt die einzelnen Tourist-Informationen genau unter die Lupe. Ein Expertengremium überarbeitet alle drei Jahre die Qualitätskriterien. Unter Anleitung der erfahrenen Mitarbeiter des Gäste- und Vermieterservices lernen auch die beiden Auszubildenden das Qualitätsmanagementsystem der FTG kennen. „Vorteilhaft ist, dass sie vor ihrer Ausbildung ein Praktikum bei uns absolviert haben und zudem von der Insel kommen beziehungsweise seit längerer Zeit hier leben “, so Brodersen.

Seit der bundesweiten Einführung der i-Marke durch den DTV vor elf Jahren sind auch die Föhrer Tourist-Informationen dabei. Das rote Hinweisschild mit dem charakteristischen „i“ dient Insel-Gästen als Wegweiser.

Weitere Informationen und Öffnungszeiten unter www.foehr.de/tourist-info.

von ib

erstellt am 02.Sep.2017 | 13:00 Uhr