Föhr : Von Robben und Friesen

Zwei Veranstaltungen der Volkshochschule: Volkert Faltings liest und Walter Stubenrauch stellt Meeressäuger vor.

15. Februar 2019, 19:03 Uhr

wyk | Zwei Nachmittagsveranstaltungen bietet die Föhrer Volkshochschule (VHS) an diesem Wochenende, 16./17. Februar, an.

Heute, Sonnabend, ist der Vorsitzende der Alkersumer Ferring-Stiftung, Volkert Faltings, Gast in der Veranstaltungsreihe „Föhrer Lesestunde“. Faltings wird an diesem Nachmittag aus einigen Publikationen der Ferring-Stiftung lesen Die Veranstaltung im Reederei-Gebäude am Hafen beginnt um 16 Uhr.

Am gleichen Ort findet am dann Sonntag, 17. Februar, ein weiterer Nachmittag in der Vortragsreihe „Nordfriesischer Lebensraum“ statt. Walter Stubenrauch, Biologe und Leiter des Föhrer Nationalpark-Hauses, wird in seinem Vortrag einen ganz besonderen Lebensraum vorstellen: Das Wattenmeer als Heimat der Meeressäuger Kegelrobbe, Seehund Schweinswal. Auch diese VHS-Veranstaltung beginnt um 16 Uhr.