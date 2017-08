Föhr : Von Bienen und Blumen und wilder Natur

vergrößern 1 von 3 Foto: Christoph Hauschild 1 von 3





Das Internationale Naturfilmfestival Green Screen erwartet vom 13. bis 17. September wieder tausende naturbegeisterte Besucher. Mit seiner internationalen Festivalatmosphäre hat sich Green Screen seit seiner Gründung 2007 zu einem Publikumsmagneten entwickelt. Es ist mit 30 000 Besuchern jährlich das größte Festival seiner Art in Europa. Regelmäßig wird bei diesem Festival auch der mit 1000 Euro dotierte Publikumspreis des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags (sh:z) verliehen. Aus drei Filmen können die Leser vorher ihren Favoriten auswählen. Dazu werden diese Filme in vielen Kinos im Land gezeigt – zum sechsten Mal jetzt auch in Wyk, wo sie schon von vielen Green-Screen-Fans sehnsüchtig erwartet werden.

Am kommenden Dienstag, 22. August, ist es soweit. Ab 10 Uhr kann das Föhrer Publikum dann im Kino am Sandwall, das Betreiber Thomas Dethlefsen jedes Jahr für die Vorführungen zur Verfügung stellt, wieder drei wunderschöne Naturfilme sehen und darüber abstimmen, welcher davon den Preis verdient hat. Die Themen decken ein breites Spektrum des Naturfilms ab und reichen von den tropischen Regenwäldern über wilde Bienenvölker bis zur „Wilden Ostsee – von Finnland bis Schweden“.

Biene Majas wilde Schwestern (Deutschland 2016/2017) von Jan Haft zeigt die Vielfalt der heimischen Wildbienen und deren erstaunlichen Anpassungen an die verschiedensten Lebensräume. Die Welt der Wildbienen bietet spannende Kämpfe, sensationelle Leistungen, fantastische Bauwerke und farbenfrohe Individuen.

Für die meisten Menschen ist die Biene die Honigbiene, die fleißig Blüten besucht und als Volk, bestehend aus einer Königin und einigen Zehntausend Arbeiterinnen, in einem Holzkasten oder einem geflochtenen Bienenkorb wohnt und dort Honig und Wachs produziert. Wohl die wenigsten wissen, dass in Mitteleuropa über 560 weitere Bienenarten vorkommen, von denen die meisten nicht gesellig in Kolonien, sondern als Einzelgänger leben.

Die Verhaltens- und Lebensweisen der Wildbienen sind so vielfältig wie ihr Aussehen, ihre Größe und ihre Lebensräume. Unter ihnen gibt es Riesen von drei Zentimetern Körperlänge, aber auch Zwerge, die gerade einmal drei Millimeter lang sind. Unter den Bienenarten gibt es auch einige, die nicht bienenfleißig sind, andere für sich arbeiten lassen und sich als Einbrecher oder gar als Mörder betätigen.

„Wilde Ostsee – von Finnland bis Schweden“ (Deutschland 2016/2017) von Christoph und Almut Hauschild: Je weiter nördlich man schaut, desto fremder die Namen, geheimnisvoller die Küsten und süßer das Wasser. Nirgends sonst münden so viele große Ströme und Flüsse in die Ostsee: 58 in Schweden und 35 in Finnland. Ungezähmt rauschen sie durch wildes, atemberaubendes Land Richtung Meer, vorbei an uralten Kiefernwäldern, den nördlichsten Laubwäldern Europas und unendlichen Mooren. Hier ist das Reich von Elch, Bär und Wolf, Vielfraß und Rentier.

Für ihren Film „Eine Erde, viele Welten – der Dschungel“ (Großbritannien 2016) konnten internationale Filmemacher rund um Mike Gunton nachts im Dschungel eine märchenhafte Welt festhalten: Erstmals drehten sie Leuchtpilze, die den Waldboden in mystischer Atmosphäre illuminieren.

Dieser Film zeigt ungewöhnliche Waldbewohner und ihre Strategien im täglichen Überlebenskampf: Kein Lebensraum an Land beherbergt einen größeren Artenreichtum als die tropischen Regenwälder. Hier liefern sich die Bewohner intensive Konkurrenzkämpfe. Die großen Wälder sind Orte voller dramatischer Geschichten und überraschender Ereignisse. Jaguare fangen Kaimane, Delfine schwimmen durch Baumkronen und Frösche verteidigen aggressiv ihren Nachwuchs.

von ib

erstellt am 16.Aug.2017 | 16:25 Uhr