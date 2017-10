In Nebel : Vom richtigen Umgang mit Kinderkrankheiten

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

von ib

erstellt am 04.Okt.2017 | 08:00 Uhr

Die „Infektsaison“ hat begonnen. Doch was tun bei Kinderkrankheiten wie Bronchitis, Pseudokrupp, Mittelohrentzündung, hohem Fieber oder Magen-Darm-Infekt? Der richtige Umgang mit typischen Kinderkrankheiten steht im Mittelpunkt einer Veranstaltung der Frühen Hilfen Föhr/Amrum in den Räumen des Nebeler Kindergartens. Der Kinderarzt Dr. Olaf Schnabel wird zu diesem Thema einen Vortrag halten. Anschließend wird er für Beratung und Austausch zur Verfügung stehen. Stattfinden wird die Veranstaltung am Montag, 6. November, um 20.15 Uhr in den Räumen des Kindergartens Flenerk Jongen in Nebel.