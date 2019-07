In Wyk : Vom Daviscup an den Rugstieg

Traditionelles Tennis-Gästeturnier des WTB mit besonderem Highlight: Zwei Spitzenspieler liefern sich ein Duell.

von shz.de

23. Juli 2019, 18:23 Uhr

Am kommenden Wochenende ist es wieder soweit: Die Tennissparte des WTB veranstaltet auf ihrer Anlage am Rugstieg ihr traditionelles Gästeturnier. Und bei dem gibt es dieses Mal nicht nur Breitensport, sondern als besonderes Highlight ein Show-Match.

Bei diesem stehen sich am Sonntag, 28. Juli, gegen 15 Uhr der ehemalige Daviscup-Spieler der Slowakei, Pavol Cervenak, und das deutsche Talent Tjade Bruns gegenüber. Bruns spielt in der zweiten Bundesliga für den Bremer TC von 1912 und hat bereits mehrmals in Wyk aufgeschlagen. Beide Spieler gehören der Leistungsklasse 1 an, sodass ein hochklassiges und spannendes Duell erwartet werden kann.

Plätze und Halle sind frisch saniert

Geleitet wird diese Partie vom ehemaligen Aktiven der WTB-Tennissparte Nils Winterhalter, der derzeit in der Schweiz studiert. Winterhalter ist nicht nur geprüfter Schiedsrichter, sondern wird, zusammen mit WTB-Trainer Janko Vucetic, auch als Leiter des Gästeturniers fungieren.

Bei dem sind wieder die Konkurrenzen Herren- und Damen-Doppel sowie Mixed (jeweils in den Altersklassen „unter 40“ und „über 40“) ausgeschrieben. Meldeschluss auf der Tennisanlage am Rugstieg ist am kommenden Donnerstag, 25. August, um 18 Uhr. Gleich im Anschluss findet dann die Auslosung statt. Spielbeginn ist dann am Freitag um 11 Uhr.

Die Tennissparte präsentiert ihren Gästen nicht nur grundüberholte Außenplätze, sondern eine mit großem finanziellen Aufwand und ehrenamtlichem Einsatz sanierte Halle. Hier hatten sich vornehmlich Aktive der Teams „Herren 40“ und „Damen 40“ mit den Eheleuten Marlies und Carl-Volkert Rörden an der Spitze engagiert, die sich jetzt auf ein spannendes Turnier freuen.