Föhr-LAnd : Vollsperrung nur teilweise

In der vergangenen Woche hat der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV-SH) darüber informiert, dass die Kreisstraßen zwischen Utersum und Goting (K122) und zwischen Nieblum und Oevenum (K 125) neue Fahrbahndecken erhalten und dafür zeitweise Vollsperrungen notwendig werden (wir berichteten). Zeitgleich wurden entsprechende Schilder aufgestellt. Und die Zufahrten zu den von der Midlumer Dörpstrat abgehenden Wegen waren plötzlich versperrt.

Am nächsten Tag waren die Sperren allerdings schon wieder beiseite geschoben – sie waren schlicht von der Baufirma zu früh aufgestellt worden, berichtete jetzt der stellvertretende Leiter des LBV-SH, Heiko Tessenow, der außerdem klar stellte: „Die Erreichbarkeit der Grundstücke bleibt während der Bauarbeiten jederzeit gewährleistet“.

Eine Klarstellung, die manchen Anwohner beruhigen mag, denn tatsächlich hatte beispielsweise das große Schild am Beginn der Traumstraße in Goting, das eine Vollsperrung vom 4. bis 15. September ankündigt, einige Insulaner verunsichert. „Es ist noch Saison, wir bekommen noch Gäste. Wie sollen die ihre Ferienwohnungen denn dann erreichen“, fragte etwa ein Vermieter.

Zunächst soll der alte Asphalt abgefräst werden – Arbeiten die an der K125 bereits begonnen haben. „Das ist noch völlig unkritisch“, so Tessenow. In dieser Zeit könnte es zwar kurzfristige Behinderungen durch die Bauarbeiten geben, die Straßen seien aber noch befahrbar. Und die Zugänge zu den Grundstücken würden von den Bauarbeitern in jedem Fall so hergerichtet, dass sie befahren werden können.

Außerdem, so Tessenow, würden die Fräsarbeiten abschnittsweise vorgenommen und die Abschnitte so eingeteilt, dass man aus einer Richtung immer zu seinem Haus gelangen könne. Lediglich wenn der neue Asphalt aufgebracht wird, könnten die Straßen mal für mehrere Stunden nicht befahrbar sein. Darüber, mit welchen Einschränkungen sie wann rechnen müssen, sollen die Anwohner noch durch Wurfzettel informiert werden, die sie wahrscheinlich in der kommenden Woche in ihren Briefkästen finden – „wenn der Asphalttermin feststeht“, so Heiko Tessenow.

von Petra Kölschbach

erstellt am 26.Aug.2017 | 10:00 Uhr