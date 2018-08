Stimmungsvolle Party in Wittdün : Volles Haus und gute Laune

Was lange währt: Mit Verspätung stellte Crazy Horst die neue CD in der „Blauen Maus“ vor.

von sje

22. August 2018, 14:55 Uhr

Sie ist da. Die neue CD. Frisch gepresst mit schickem Cover und 14 handverlesenen Songs made by Crazy Horst. Geduld war gefragt, denn eigentlich sollte die CD bereits im Mai vorgestellt werden, die im Februar live in der „Blauen Maus“ aufgenommen worden war.

Zehn Jahre Musik und eine stetige Weiterentwicklung der Band ergab nun Album Nummer drei mit dem Titel: „10 Jahre Horstpitalismus“. Ganz klar ein Grund zum Feiern. Dass Georg Dittmar, Philipp Mayer und Oliver Vogt dies nicht allein tun würden, war klar. Und so wurde vielen Besuchern des Lokals schnell bewusst: Es brauchte viel Geduld und Zeit, um Getränke zu bestellen oder einen Sitzplatz zu finden. „Wir sind randvoll, aber nach 21.45 Uhr wird alles besser“, informierten Aufsteller bereits vor der Tür über den zu erwartenden Verlauf des Abends. Und so mancher Gast schaffte es tatsächlich nicht, einen Platz zu ergattern. Jene aber, die fündig wurden, wurden mit einem tollen Live-Auftritt der drei Musiker belohnt. In gewohnter, aber immer wieder spontaner und unterhaltsamer Weise präsentierten Crazy Horst ihre Songs, die hintergründig sind und voller Wahrheiten stecken.

„Eigentlich ist ja auch alles wie immer, nur dass die CD jetzt da ist“, stellte Georg Dittmar grinsend fest. „Hat ein bisschen länger gedauert, aber das war halt so. Wir freuen uns aber nun umso mehr, dass es endlich geschafft ist“, erzählen die Drei sichtlich zufrieden. Viele Dankeschöns wollten sie natürlich auch noch loswerden, denn eine Menge Menschen waren an der Entstehung und Gestaltung beteiligt. Verantwortlich zeichneten hier für das Coverartwork: blickArt Martina Ott, Fotos: Jan Dettmering, Georg Dittmar und Jürgen Voss. Andreas Grodzik war zuständig für die Aufnahme und Produktion und Frank Bossert vom Soundworks Studio Husum für das Mastering. Ein großes Danke ging auch an das ganze Blaue-Maus-Team und besonders an Annika, die die Vorlage für das neue Coverbild lieferte. Denn die Knetmännchen aus Fimo waren ein Geschenk von ihr an die Band zum zehnten Geburtstag und zieren nun das frische CD-Cover.

Bis Mitternacht wurde gesungen, gespielt, geklatscht und gejohlt. Viele Worte braucht es wahrhaftig nicht wenn Crazy Horst aufspielt: Hier ist der Name Programm, und ein stimmungs- und abwechslungsreicher Abend garantiert.