Auf Föhr und Amrum : Volle Kirchen und steife Brise

27.Dez.2017

Auf Amrum trafen sich Gäste und Insulaner auf dem Weihnachtsmarkt auf der „Seeblick“-Terrasse, auf Föhr wurde die Festmeile auf dem Sandwall zum Treffpunkt. Und ob Krippenspiel, Vesper oder Christmette zu später Stunde: Ein Besuch im Gottesdienst ist für viele Föhrer und Amrumer unverzichtbar. Und so waren die Inselkirchen auch in diesemJahr an Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen gut besucht.

Weniger Freude bereitete hingegen das eher herbstliche denn winterliche Wetter. An weiße Weihnachten war ohnehin nicht zu denken und viele waren froh, dass es bis auf einige Nieselregen-Einlagen trocken blieb. Allerdings pustete der Wind insbesondere am Strand recht ordentlich. Ein paar Hartgesottene ließen sich davon aber nicht abhalten und drehten ein paar Runden. Andere hingegen genossen lieber einen Glühwein in einem Café oder – wie in Wyk – auf der Festmeile. Bei warmem Apfelpunsch oder heißer Schokolade unter den Lichterketten kam weihnachtliche Stimmung auf – sogar ohne Schnee.

„Wo bitte geht’s nach Bethlehem?“ lautete der Titel des Krippenspiels, das die Clemies und Amrumer Kinderchöre an Heiligabend im Rahmen eines Familiengottesdienstes im Norddorfer Gemeindehaus aufführten. Kirchenmusikerin Anne-Sophie Bunk und Uschi Bendixen vom Team der Kindergruppe waren für Musik und Regie verantwortlich und standen den kleinen und aufgeregten Akteuren hilfreich zur Seite, die ihre Rollen großartig und mit Begeisterung spielten.

In dem Stück berichten Maria (Juliane Bunk) und Josef (Lara Niedzielski) von ihrem beschwerlichen Weg nach Bethlehem. Und nun stehen sie in Nazareth vor einem Reisebüro, und alle Menschen wollen diese besondere Stadt besuchen. Ein Tourist (Leon Prieg) versucht Auskunft zu bekommen, wie er nach Bethlehem gelangen könne. Viele Menschen versuchen ihm Antworten darauf zu geben und berichten, was Bethlehem für sie bedeutet.

Auch Pastorin Thurid Pörksen sprach in ihrer Predigt über Touristen und Christen, die nach Bethlehem reisen oder pilgern. Und sie sprach von dem Bethlehem, welches man nicht auf der Landkarte findet, höchstens mit den Augen des Herzens. „Bethlehem ist überall, wo Gott zur Welt kommen kann. Wo Gott bleiben und wohnen kann“.

Die kleinen Akteure ernteten am Ende den verdienten Applaus. In weiteren Rollen: Levi (Lisa-Marie Ingwersen), Reisebüroangestellte (Tabea Albrecht), Martha (Inga Lankers), Petrus (Gideon Adolph), Verkündigungsengel (Anne Brendel), weitere Engel (Suna Krumbein, Fenja Fetting, Jonna Claußen, Ida Jung, Carl-Jonas Bunk, Lucy Fabian), Hirten (Ben Niedzielski, Jesse Decker).