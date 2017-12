Auf Amrum : Viele Themen in finalen Sitzungen

vergrößern 1 von 3 Foto: rho 1 von 3





Umfangreich waren die Tagesordnungen, die es für die Gemeindevertretungen von Norddorf, Wittdün und Nebel in ihren letzten Sitzungen des Jahres abzuarbeiten galt. So wurde jeweils beschlossen, die Zweitwohnungssteuer der aktuellen Berechnungsgrundlage anzupassen. Im September war der Hochrechnungsfaktor für die Berechnung der Zweitwohnungssteuer in Schleswig-Holstein von 4,44 (Stand Oktober 1998) auf 5,54 angehoben worden. In Nebel werden rund 47 000 Euro, in Norddorf 24 000 und in Wittdün 47 000 Euro Mehreinnahmen erwartet.

Kontrovers wurde in allen drei Gemeinden die Vorlage über ein „Modellhaftes Wohnungsmarktkonzept“ in Verbindung mit einem Konzept zur energetischen Quartiersanierung diskutiert. Auf Basis einer Studie über den Wohnungsmarkt auf Föhr und Amrum war eine Prognose hinsichtlich des Bedarfs für Dauerwohnungen bis zum Jahr 2030 erstellt worden. Demnach gibt es auf Amrum etwa 1800 Wohnungen. Durch die hohe Nachfrage nach touristischem Wohnen wurde in der Vergangenheit zunehmend Dauerwohnraum zu Ferienwohnungen umgewandelt. Zudem besteht eine hohe Nachfrage nach Zweitwohnungen, die als Wochenend- oder Feriendomizil genutzt werden. Mit der Folge, dass sich der Wohnungsmarkt zunehmend angespannt hat, bei Mietpreisen von bis zu zehn Euro Kaltmiete pro Quadratmeter. Die Prognose geht für Amrum von einer stagnierenden Bevölkerungsentwicklung und einem leichten Anstieg der Anzahl der Haushalte aus. Auf Basis der Zahlen bis 2015 wurde aktuell ein Bedarf von 40 Wohnungen ermittelt, für das Jahr 2030 180 Wohnungen. Dominierender Faktor ist der Trend, vorhandene Dauer- in Ferienwohnungen umzuwandeln, der auch nicht durch Neubauten kompensiert werden kann.

In Norddorf, Wittdün und Nebel sollen künftig Erkenntnise aus der Studie bei künftigen Planungen berücksichtigt werden. Das Amt Föhr-Amrum wird beauftragt, eine Übersicht zu erstellen, welche Planungsinstrumente bereits angewandt werden, welche zu überarbeiten und welche gegebenenfalls neu zu erstellen sind. Durch ein geeignetes Monitoring soll ab Januar 2018 die Entwicklung insbesondere auch bei Baugenehmigungsverfahren verfolgt werden.

Wie bereits berichtet, wird es durch das sogenannte Nordfriesland-Stipendium die Möglichkeit einer finanziellen Unterstützung für den Besuch einer weiterführenden Schule für Amrumer Schüler geben. Diese umfasst sowohl den Besuch einer Oberstufe einer allgemeinbildenden Schule als auch den Besuch eines beruflichen Gymnasiums oder einer Berufsfachschule. Nach Nebel stimmten jetzt auch Wittdün und Norddorf zu, sich an den Kosten zu beteiligen. Das Land Schleswig Holstein, der Kreis Nordfriesland sowie die jeweiligen Gemeinden finanzieren dieses zu jeweils einem Drittel. Die Förderung wird 300 Euro monatlich für Schulbesuche auf dem Festland betragen, auf Föhr sind wegen der höheren Kosten für die Unterkunft 400 Euro Förderung vorgesehen.

Durch die Einführung der neuen Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes (§ 44 GemHVO-Doppik) kam es zu einigen Verzögerungen in früheren Jahresabschlüssen sowie der Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben vergangener Jahre. Wittdün genehmigte jetzt die Jahresabschlüsse der Jahre 2012 und 2013, Norddorf die für 2011 und 2012.

Im Sommer hatte die International Life Saving Federation of Europe (ILSE) alle Amrumer Badestellen auf Risiken überprüft. In der Folge wurden nötige Verbesserungen abgestimmt. Mit dem Ergebnis, dass in Norddorf ein zweiter Rettungsturm für die Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) im Bereich des FKK Strandes aufgestellt werden soll. In Nebel wird die Verbesserung der Mobilität der Lebensretter diskutiert und in Wittdün ist aufgrund der starken Versandung des Südstrandes vorerst keine DLRG-Station mehr notwendig.

Die Gemeinden Wittdün und Norddorf verabschiedeten den jeweiligen Haushalt Ihrer Touristik-Eigenbetriebe. Norddorf rechnet für 2018 erstmals mit einem Defizit in Höhe von etwa 85 000 Euro. Neben Investitionen für Bohlenwege, einen WC-Container, das Dach der Tennishalle und den zweiten DLRG-Rettungsturm schlagen vor allem die Investitionen rund um das Naturzentrum Maritur zu Buche. Es besteht jedoch die Hoffnung, dass eventuelle Fördergelder für das Naturzentrum das Defizit wettmachen könnten.

Der Haushalt der Amrum-Touristik Wittdün weist für 2018 ein Defizit über 663 500 Euro aus. Neben den üblichen Kosten für das Badeland tragen hierzu auch notwendige Investitionen für die Strandbar und den FKK-Campingplatz sowie der Abbau beziehungsweise die teilweise Erneuerung des Geländers der Wandelbahn bei. 263 853 Euro müssen aus der Tourismusabgabe finanziert werden. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Reduzierung um rund 11 000 Euro auf einen Abgabesatz von 11,6 Prozent. Im Vergleich zu Nebel und Norddorf stellt dies für die Wittdüner Bürger immer noch eine erhebliche zusätzliche Belastung dar, weshalb in der Einwohnerfragestunde der Wunsch geäußert wurde, dieses Problem zielgerichteter zu lösen.

Ähnlich wie in Norddorf beschlossen Wittdün und Nebel nun auch die Aufstellung sogenannter „Weltnaturerbesäulen“, die mit der Möglichkeit zum Anfassen und Schauen alles Wichtige rund ums Wattenmeer erzählen.

Der anhaltende Regen der letzten Wochen hat in der Norddorfer Marsch zu einer erheblichen Überflutung geführt. Zusätzlich zum natürlichen Ablauf müssen Pumpen installiert werden. Ähnlich wie beim Wriakhörnsee in Wittdün soll eine dauerhafte Lösung erarbeitet werden. Die Ausschreibung für die Maßnahme in Wittdün wird im Januar erfolgen, die Leitungsarbeiten sollen zeitnah im Februar durchgeführt werden. Schließlich teilte Wittdüns Bürgermeister Jürgen Jungclaus mit, dass „die Bauarbeiten am FKK-Zeltplatz und an der Strandbar nach Plan verlaufen“.

Der Wittdüner Haushalt weist für 2018 aufgrund der Verlustzuweisungen ein Defizit aus. Der Fehlbetrag ist mit 629 600 Euro ausgewiesen. Ohne die Verlustzuweisung der Amrum-Touristik Wittdün wäre der Haushalt ausgeglichen. Neben der Erhöhung des Beitrages des Zweckverbandes sind Investitionen für die Digitalisierung des Kanalnetzes (30 000 Euro), der Erneuerung der Straßenbeleuchtung (75 000 Euro) sowie 40 000 Euro für die Erneuerung des Daches des Feuerwehrgerätehauses vorgesehen.