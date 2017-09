Auf Föhr: : Viel Plastik und eine Flaschenpost

vergrößern 1 von 2 Foto: Nationalpark-Haus Föhr 1 von 2

18.Sep.2017

Anlässlich des „International Coastal Cleanup Day“ waren Insulaner und Gäste dazu aufgerufen, die Strand- und Deichabschnitte in Nieblum, Witsum, Dunsum und Oldsum so weit wie möglich vom Müll zu befreien. Über 30 Freiwillige sind dem Aufruf des Föhrer Organisationsteams um das Nationalpark-Haus, die Inselgruppe des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND), die Schutzstation Wattenmeer und die Föhr Tourismus GmbH (FTG) gefolgt und haben im Rahmen der Müllsammel-Aktion auf der Insel säckeweise Abfälle zusammengetragen.

Styropor, Schnüre aus Scheuerschutznetzen, Plastikflaschen und Unmengen von Wattestäbchen und Luftballonresten – die Bandbreite und Vielzahl der angeschwemmten Abfälle an den vier Sammelorten war erschreckend groß. Innerhalb kurzer Zeit füllten die Aktiven so mehrere große Müllsäcke mit Unrat aller Art.

„Wir bedanken uns bei allen Freiwilligen, die sich an der Aktion beteiligt haben“, sagte Angela Ottmann von der BUND-Inselgruppe nach der Putzaktion.

Unter den freiwilligen Helfer war auch eine Urlauberin, die zum ersten Mal auf Föhr ihre Ferien verbringt und zu Hause in Dormagen selbst zweimal im Monat Müllsammel-Aktionen am Rheinufer organisiert. In Begleitung ihrer Hündin Luna sammelte sie am Deich in Dunsum und fand dort sogar eine Flaschenpost. Der Brief war allerdings zu nass, um ihn an Ort und Stelle zu lesen.

Nach getaner Arbeit trafen sich alle Müllsammler auf Einladung der FTG im Kaminzimmer im Wyker Veranstaltungszentrum. Bei Kaffee und Kuchen tauschten sie sich hier intensiv über die Sammelquote sowie besondere Funde aus.