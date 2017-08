Tag der offenen Tür im Friesenmuseum : Viel Betrieb beim 400. Geburtstag

vergrößern 1 von 2 Foto: ger 1 von 2

Ein 400. Geburtstag ist schon eine Besonderheit, selbstverständlich sollte er nicht allein gefeiert werden, sondern mit vielen Gästen. Das Geburtstagskind musste sich für die Feier gar nicht herausputzen, es sieht immer gut aus, und gewinnt mit jedem Jahr an Würde. Abnutzungserscheinungen machen es eher noch attraktiver, denn damit betont es, dass es ein bescheidener Zeuge längst vergangener Zeiten ist: Das Haus Olesen, im Jahre 1617 in Alkersum erbaut und 1927 dort abgetragen und auf dem Gelände des Dr.-Carl-Haeberlin-Friesenmuseums in Wyk wieder aufgebaut, ist immer noch ein Besuchermagnet. Der diesjährige Tag der offenen Tür stand deswegen ganz im Zeichen seines 400. Bestehens und ließ unter dem Motto „Alltag im und um das Friesenhaus“ frühere Zeiten wieder lebendig werden.

Erstaunlicherweise gibt es sie noch, die Blaufärber, die Spinner und Woll-Filzer, die Reepschläger und Korbflechter, und sie lassen sich gern über die Schulter schauen und geben Hilfe zum Selbermachen. Wer nämlich einmal selbst Kartoffelmehl hergestellt, eine Flöte geschnitzt oder ein Strohpüppchen gebastelt hat, versteht ganz schnell, wie kostbar die „kleinen Dinge des Lebens“ sind und wie bescheiden und nachhaltig die Vorfahren gelebt haben.

Und damals wie heute bietet das Olesen-Haus mit seiner altersentsprechenden Ausstattung demjenigen angenehme Kühlung, der zu lange in der Spätsommersonne verweilte. Davon gab es nämlich ausreichend, was sich in den Besucherzahlen widerspiegelte. „Es ist nicht so viel los wie sonst, viele sind am Strand“, mutmaßten die freiwilligen Helfer an den einzelnen Stationen. „Aber die Atmosphäre ist bei diesem Wetter natürlich besonders schön“, so Museumsleiterin Jutta Kollbaum-Weber, und die, die gekommen waren, genossen sichtbar die Reise in die Vergangenheit.

„Das Pizzabrotbacken ist doch bestimmt nicht nur für Kinder“, fragte eine junge Mutter, die sich von dem verführerischen Duft aus dem alten Lehmofen sofort angesprochen fühlte. Und natürlich dürfen auch Erwachsene probieren beim Tag der offenen Tür, nicht nur Pizza, Stockbrot der Pfadfinder, Eingemachtes und selbst gebackenen Kuchen. Sie dürfen auch Kacheln selbst bemalen, Wolle filzen, Wäsche wie anno dazumal waschen und Sahne so lange schlagen, bis sie zu Butter wird. „Das ist ganz schön anstrengend“, so eine Besucherin, die sehnsuchtsvoll darauf wartete, dass aus flüssig fest wurde. Wenn man anschließend den Brotaufstrich noch mit Kräutern versieht, schmeckt er doppelt so gut, abgesehen davon, dass Buttern Kalorien verbrennt…

29.Aug.2017