Luxus-Herberge am Wyker Südstrand : Verschiebung wird verschoben

Statt April oder Juli: Probebetrieb im Hotel startet am 1. August – offizielle Eröffnung des Wellness-Resorts am 1. Oktober.

von Petra Kölschbach

27. April 2018, 16:30 Uhr

Als im Juni 2016 beim ersten Spatenstich für das Hotel am Südstrand angekündigt wurde, dass das Wellness-Resort im April 2018 eröffnet werden sollte, hielten manche diesen Zeitplan für ziemlich sportlich. Und tatsächlich: Im Februar wurde der Beginn des Probebetriebs, das sogenannte „Pre-Opening“, auf den 1. Juli verschoben – aufgrund des harten Winters und diverser Pannen auf der Baustelle, hieß es damals. Die wirklich eisige Kälte kam erst danach, und so ist nun auch der Juli-Termin nicht zu halten. Der Probebetrieb wird nun erst am 1. August starten, richtig losgehen wird es dann am 1. Oktober. Das gab Bauherr Wolfgang Müller gegenüber dem Insel-Boten bekannt, das erfuhren dann auch die über 200 Besucher einer Veranstaltung des Hotelbetreibers Upstalsboom im Wyker Kino.

Und auch die vielen Gäste, die ab Juli einen Aufenthalt gebucht hatten, wurden vom Hotel informiert. „Die Eröffnung unseres Resorts verschiebt sich in den Herbst 2018 und wir müssen Ihre Zimmerreservierung leider stornieren“ heißt es in einer Mail an einen Gast, die unserer Redaktion vorliegt und in der angekündigt wird, dass bereits bezahlte Beträge zurücküberwiesen werden. „Wir möchten uns für die enormen Unannehmlichkeiten entschuldigen und wünschen uns von Herzen, dass Sie uns ab Oktober noch einmal eine Chance geben, Ihnen unser Haus zu präsentieren.“

Eine blöde Situation für die Gäste, die sich auf den Föhrer Sommer gefreut hatten. Eine blöde Situation aber auch für das Upstalsboom-Team, das trotzdem an dem Abend im Kino gute Laue verbreitete. Dort stand zunächst der Dokumentarfilm „Die stille Revolution“ auf dem Programm, der aufzeigte, wie sich die Stimmung in der Hotelkette verändert hatte, nachdem Chef Bodo Janssen sich und sein Verhalten gegenüber den Mitarbeitern geändert und damit nicht nur sein Team zufriedener, sondern auch den wirtschaftlichen Erfolg gesteigert hatte. Ein Film, in dem viele kluge Menschen kluge Dinge über die Wirtschaftswelt von morgen sagten, in dem viele Upstalsboom-Mitarbeiter erzählten, wie wohl sie sich in der Firma fühlten, und in dem Mitarbeiter und Chefs gezeigt wurden, die Qi Gong übten, meditierten, eine Auszeit im Kloster nahmen, Schulen in Ruanda bauten oder als Lehrling den Kilimandscharo bestiegen.

Ein beeindruckender Film, der aber, so das übereinstimmende Fazit vieler Besucher, viele Fragen offen ließ. Denn wie der „Upstalsboom-Weg“ ganz konkret in der Praxis aussieht, blieb vage – auch, nachdem Mitarbeiter aus dem Leitungsteam des Wyker Hotels gemeinsam mit Chef Bodo Janssen vor den Kino-Vorhang traten und von ihrem Job und ihrem Arbeitgeber schwärmten. „Wie es den einfachen Angestellten dort geht, wird sich schnell auf der Insel herumsprechen, wenn das Hotel erst läuft“, meinte eine Wyker Politikerin nach dem Kino-Abend.

Übrigens, die, die ihre Jobs in der Gmelinstraße jetzt bereits angetreten haben, sollen bis zur verschobenen Eröffnung nicht untätig bleiben. „Wir überlegen, unsere Mitarbeiter zu motivieren, ein soziales Projekt auf der Insel zu machen und sind gespannt auf Ideen“, kündigte Bodo Janssen an und bedankte sich für die Herzlichkeit, mit der er auf Föhr aufgenommen worden sei. „Das habe ich so noch auf keiner deutschen Nordseeinsel erlebt“, sagte der Ostfriese.