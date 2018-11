Föhr : Versammlung am Ersten Advent

Der Nieblumer Kirchengemeinderat berichtet in der St.-Johannis-Kirche über seine Arbeit. Dazu sollte jeder ein paar Plätzchen mitbringen.

von ib

26. November 2018, 17:35 Uhr

Am Sonntag, 2. Dezember, findet im Friesendom eine Gemeindeversammlung statt. Sie schließt sich an den Adventsgottesdienst an, der um 10 Uhr beginnt. Adventlich soll die Versammlung werden, indem es Kaffee und Tee gibt – und Plätzchen miteinander geteilt werden: Jedes Gemeindemitglied sollte eine Kostprobe von seinen eigenen Keksen mitbringen. Der Kirchengemeinderat berichtet über die Gemeindearbeit. Dabei geht es um Zahlen, Schwerpunkte und Entwicklungen in der Gemeindearbeit und auch um Baumaßnahmen. Und natürlich steht das Gremium für Fragen und Anregungen zur Verfügung.