Erster Weltkrieg : Verlustreiche Kämpfe um Cambrai

Gestorben im Feldlazarett: Zu den Opfern des Stellungskriegs an der Westfront gehört auch der Wyker Hinrich Alberts.

von shz.de

23. April 2018, 17:45 Uhr

„Von Hamburg brachte das Dampfschiff „Freya“ zur Saison 1887 2000 Gäste. Sie konnten zu ihrer Freude wahrnehmen, daß dort, wo sich bisher Gärten an den Strand erstreckten, nun eine ‚Strand-Passage‘ angelegt war“, heißt es in einem Wyker Rückblick auf das Jahr 1887.

Ein Jahr später werden alle Inselneuigkeiten klein und bedeutungslos gegen die Nachricht, dass Kaiser Wilhelm I. und wenig später auch sein Nachfolger Friedrich III. sterben. 1888 ist das „Drei Kaiser-Jahr“, denn nun wird der junge Wilhelm II. Kaiser. Er sieht seine Aufgabe darin, Deutschland friedlich auszubauen und verspricht, es „herrlichen Tagen“ entgegenzuführen. Das Versprechen kann er bis zum August 1914, bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs einhalten. Das Deutsche Reich erlebt einen wirtschaftlichen Aufschwung ohnegleichen.

In dieser „guten, alten Zeit“ wächst der 1887 geborene Hinrich Alberts als Sohn eines Landmanns heran, der von Witzwort nach Föhr kam. Zunächst als Hausdiener im Wyker „Kurhaus“ am Sandwall tätig, wird er später Schlachtermeister. Wenige Wochen vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs heiratet Hinrich Alberts in Gettorf Wilhelmine Timm, mit der er die Tochter Hildegard haben wird. Ab 2. August 1914 gehört Hinrich Alberts zu den Männern der Inselwache auf Amrum. Schließlich wird er an die Westfront beordert, wird dort in den Kämpfen um Cambrai im nördlichen Frankreich verwundet und stirbt am 2. April 1918 in einem Feldlazarett.

Wenige Tage später verliert die Frühjahrsoffensive der deutschen Armee, die doch noch den „Siegfrieden“ bringen sollte, erheblich an Stoßkraft. Französische Reserven verzögern durch harten Widerstand das Vorwärtskommen der Deutschen, die auf 80 Kilometer Breite und 65 Kilometer Tiefe in die alliierte Front eingebrochen sind. Das Unternehmen „Michael“ wird schließlich am 5. April 1918 abgebrochen. Zu den 250 000 deutschen Opfern der Frühjahrsoffensive gehört auch der Wyker Hinrich Alberts.

In Cambrai fiel ein Jahr zuvor am 7. April 1917 auch der auf dem dortigen Militärfriedhof bestattete Wyker Jonny Maart. In der als „Tankschlacht von Cambrai“ (20. November bis 3. Dezember) in die Geschichte eingegangenen Schlacht, bei der die Engländer erstmals Tanks (Panzer) einsetzten, verloren auch die Wyker Johann Petersen (20. November 1917) und John Tantau (30. November 1917) ihr Leben. Immer wiederkehrende Ortsnamen von Schlachten über die Jahre des Krieges verdeutlichen den fast bewegungslosen Stellungskrieg an der Westfront.

Der Wyker Kriegerverein setzt dem Schützen Hinrich Alberts im Mai 1918 zusammen mit anderen gefallenen Mitgliedern eine Annonce des Gedenkens in die Zeitung. Nach jetzigem Kenntnisstand ist von Hinrich Alberts nichts mehr geblieben auf Föhr als sein Name auf dem Boldixumer Ehrenmahl.

Und was geschieht auf Föhr und Amrum?

In Cambrai fällt während der Frühjahrsoffensive am 27. März 1918 auch der aus Hedehusum (Traumstraße 36) stammende Willi Schultz. Sein Name ist auf dem Ehrenmal von Süderende verzeichnet.

Am 28. März 1918 fällt der Nieblumer Richard Knudsen durch „eine feindliche Maschinengewehrkugel“ in Belgien, wie sein Vater in der „Föhrer Zeitung“ bekannt gibt. Richards Bruder Alfred ist einige Jahre vorher in Galizien gefallen. Sie sind die Söhne von Kapitän Carl Adolf Knudsen aus der Jens-Jacob-Eschels-Straße 22, dessen Frau Johanna geborene Pape bereits vor dem Krieg verstorben ist. Die unverheiratete Schwester Henny lebt bis 1977 in ihrem Elternhaus, das später abgebrochen und aus den alten Steinen neu erbaut wird.

Der später auch auf Föhr tätige Amrumer Lehrer Erik Runke war zweieinhalb Jahre Soldat im Ersten Weltkrieg. In der Wittdüner Schulchronik, die sich heute in der Ferring-Stifung in Alkersum befindet, hat er einen Bericht hinterlassen: „Bis zum 17. Februar 1918 lagen wir nun ... in Livland. Der Winter war ungeheuer reich an Schnee, so daß es oft schwierig war, die Truppe zu verpflegen. ... Am 17. Februar begann die Besetzung der Ostprovinzen.“ Runkes Bataillon marschierte 15 Tage durch eineinhalb Meter hohen Schnee, „der fest gefroren war. Zweimal mußten wir bei 15 bis 18 Grad in niedergebrannten Gebäuden unter freiem Himmel übernachten.“

1914 - 1918: Die Opfer

Vor 100 Jahren brachte der Erste Weltkrieg unendliches Leid über die Menschen in den beteiligten Staaten – auch für Föhr hatte dieser Krieg weitreichende Folgen. Viele Insulaner zogen begeistert in die Schlacht, etliche kehrten nicht mehr zurück. Die Historikerin Dr. Karin de la Roi-Frey hat den Schicksalen der Kriegstoten von 1914 bis 1918 nachgespürt, deren Namen auf dem Ehrenmal des Boldixumer Friedhofs stehen. In einer Serie wird sie – jeweils zum 100. Todestag – an diese Menschen erinnern.