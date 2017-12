Föhr und Amrum : Unterstützung für Insel-Schüler

vergrößern 1 von 1 Foto: psz 1 von 1

von Petra Kölschbach

erstellt am 21.Dez.2017 | 08:30 Uhr

Vor allem für Amrumer Eltern ist es ein teurer Spaß, wenn ihre Kinder das Abitur machen wollen. Denn eine Oberstufe gibt es an der Öömrang Skuul nicht und der Nachwuchs muss dann entweder zur Eilun-Feer-Skuul oder an eine Schule auf dem Festland wechseln – und unter der Woche dann dort auch wohnen. Ähnlich sieht es für Föhrer aus, deren Kinder die Dänische Schule in Wyk besuchen, denn die müssen bereits ab der neunten Jahrgangsstufe die Insel verlassen. Was für Helgoländer schon lange galt, soll es nun auch für Insel- und Halligkinder geben: Das sogenannte Nordfriesland-Stipendium, über das Schulbesuche auf dem Festland mit monatlich 300 Euro und auf Föhr – wegen der höheren Unterbringungskosten – mit 400 Euro bezuschusst werden. Jeweils ein Drittel dieses Betrags übernehmen Land, Kreis und die jeweilige Wonsitzgemeinde der Kinder.

Darüber, ob sie sich daran beteiligen, müssen die Gemeinden zunächst selbst abstimmen. Auf Föhr ist dies, angesichts der deutschen weiterführenden Schule in Wyk, nicht bei allen Kommunen der Fall, war auf der jüngsten Amtsausschuss-Sitzung zu erfahren, während eine Zustimmung auf Amrum ein Selbstläufer sein dürfte. Die Abwicklung der Bezuschussung wird über das Amt erfolgen – dem stimmte der Amtsausschuss einstimmig zu.

Ebenfalls einstimmig nickten die Ausschussmitglieder einen Vertrag ab, der die Zusammenarbeit zwischen dem Sozialzentrum und der Kreisverwaltung neu regelt, wodurch sich die Qualität ders Jobcenters verbessern soll. Schließlich wurde auch noch eine Zusammenlegung der Schiedsamtsbezirke von Wyk und Föhr-Land zu einem Bezirk Föhr zugestimmt. Die beiden Schiedsleute von Föhr-Land und ihr Wyker Kollege werden dort künftig zusammenarbeiten.