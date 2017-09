Geldsegen : Unterstützung für die Amrumer Jugendfeuerwehr

vergrößern 1 von 1 Foto: sje 1 von 1

Der Amrumer Shantychor überbrachte dem Amrumer Brandschutz-Nachwuchs einen Spendenscheck in Höhe von 500 Euro. Im Rahmen der Veranstaltung „Tag der Sicherheit“, auf dem die Jugendfeuerwehr mit ihrem Jugendwart Norman Peters aktiv als Helfer tätig waren, fand die Übergabe statt. „In jedem Jahr unterstützen wir die Jugendarbeit in seinen verschiedenen Bereichen auf der Insel und sammeln bei unseren Auftritten für soziale Zwecke. In diesem Jahr haben wir uns für die Unterstützung der Jugendfeuerwehr entschieden“, berichtete der Vorsitzende des Gesangvereins und Schecküberbringer Dr. Peter Totzauer.

Aktuell zählen die jungen Blaujacken 23 aktive Mitglieder. Ab dem Alter von zehn Jahren sind neue Mitglieder jederzeit willkommen.

Norman Peters dankte erfeut für die Spende, für die der Jugendwart auch schon einen Verwendungszweck hat. In den Räumlichkeiten des Jugendfeuerwehrhauses am Wittdüner Hafen fehlt es an ausreichendem Stellplatz für Bestecke, Teller, Gläser und Ähnlichem. „Bei 23 aktiven Kindern und Jugendlichen kommt da eine Menge zusammen. Mit der Summe können wir nun einen vernünftigen Einbauschrank kaufen, und endlich Ordnung in unseren Räumen schaffen“, freute sich Peters über den Geldsegen.

erstellt am 02.Sep.2017 | 08:30 Uhr