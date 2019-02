Föhr und Amrum : Unterstützung beim Start in ein neues Leben

Ehrenamtliches Engagement: Die Föhr-Amrumer Flüchtlingshilfe hat auch 2018 viel bewegt

wyk | Auf den Inseln Föhr und Amrum steht die Flüchtlingsproblematik zur Zeit nicht im Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion. Dies bedeutet für die insulare Flüchtlingshilfe, deren Verdienst das zumeist reibungslose Miteinander von Alt- und Neu-Insulanern ist, aber nicht, dass sie sich beruhigt zurückziehen könnte.



Supervision für Betreuer





Bei der Jahresversammlung des Vereins verwies die Vorsitzende Sybille Wahala darauf, dass die Probleme der Anfangszeit, wie Wohnungssuche und das Einfügen in das Alltagsleben, im wesentlichen geregelt seien. „Inzwischen gewinnt dafür die intensive Begleitung der Flüchtlinge immer mehr an Bedeutung. Damit sind die ehrenamtlichen Betreuer oft überfordert, wissen sie doch nicht, wie mit tief sitzenden Traumata der Menschen umzugehen ist. Das hat oft zur Folge, dass sich ohne hauptamtliche Begleitung die Ehrenamtliche immer mehr aus der Arbeit zurückziehen“, sagte Wahala. Inzwischen sei es gelungen, für alle in der Betreuung aktiven zumindest einmal im Monat eine Supervision mit Christel Wippermann anzubieten. Die Möglichkeit einer Supervision in Niebüll sei aus naheliegenden Gründen nicht möglich gewesen.

Eine große Erleichterung sei für den Verein auch, dass mit Constanze Pohlenk wieder eine hauptamtliche Flüchtlingskoordinatorin für das Amt Föhr-Amrum aktiv ist, mit der es eine tolle Zusammenarbeit gebe. Doch drohten hier auch schon wieder dunkle Wolken, da dieser Posten auf ein Jahr befristet sei.



75 Flüchtlinge auf den Inseln







Verein hat 40 Mitglieder





Wahala konnte davon berichten, dass es zur Zeit auf Föhr und Amrum insgesamt 75 Flüchtlinge gebe, darunter 16 kleinere und größere Kinder. 33 dieser Menschen hätten eine feste Arbeit, es gebe außerdem einen Auszubildenden und einen Studenten. Dies ist nach Überzeugung der Vorsitzenden ein gutes Ergebnis des Einsatzes der ehranamtlichen Flüchtlingshelfer. In ihrem Jahresbericht verwies sie weiter auf Sprachkurse mit Sabine Nielsen und Anna Burij sowie ein Bewerbungstraining, ebenfalls mit Sabine Nielsen. Es sei versucht worden, einen weiteren Integrationskurs auf Föhr zu initiieren, es gab ein Treffen mit Lehrern der Eilun-Feer-Skuul, Gespräche und Treffen mit dem Vertretern des Amtes Föhr-Amrum, der Arbeiterwohlfahrt sowie des Kreises Nordfriesland. Einige Mitglieder nahmen in Husum an einer Fortbildung über Kulturstandards teil. Bei der „Fußballweltmeisterschaft“ in der Rüm-Hart-Schule haben Flüchtlingsfrauen und Frauen vom Schul-Förderverein das Catering übernommmen, so Wahala weiter, die außerdem auf das von Christine Blum organisierte Frauenfrühstück und zahlreiche Betreuertreffen verwies. Gescheitert seien dagegen die Bemühungen, einen regelmäßigen Stammtisch für Flüchtlinge und Einheimische zu initiieren.In ihrem Kassenbericht verwies Karla Bull darauf, dass die Flüchtlingshilfe mit zur Zeit 40 Mitgliedern keine großen Sprünge machen könne.

Bei den anschließenden Wahlen zum Vorstand übernahm Esther Drewsen, die Fraktionsvorsitzende der Grünen im nordfriesischen Kreistag, die Leitung. Doch zuvor machte die Alkersumerin deutlich, dass sie an dieser Mitgliederversammlung habe teilnehmen wollen, um zu erfahren, welche Fragen und Probleme den Verein beschäftigen. Von der Politik seien oft nur Lippenbekenntnisse zu hören, bedauerte Drewsen, die deutlich machte, dass ohne das Ehrenamt in Deutschland bei der Flüchtlingshilfe kaum etwas laufen würde.

Bei den Vorstandswahlen wurde Sybille Wahala als erste Vorsitzende bestätigt. Zweite Vorsitzende und damit Nachfolgerin von Siegfried Rettig wurde Christine Blum. Ihre Aufgaben als Kassenwartin konnte Karla Bull an Volker Meuche abgeben.