Wyk : Unterhaltsamer Sport und gelebte Inklusion

Der Schalke-Fanclub „Föhrer Knappen“ und das Paritätische Haus Schöneberg haben gemeinsam ein Fußballturnier im Watt organisiert.

von ib

21. September 2018, 20:40 Uhr

Es war eine gelungene Premiere: Erstmalig fand auf Föhr ein Fußballturnier im Watt statt. Ziel der vom Föhrer Schalke-Fanclub „Föhrer Knappen“ und dem Paritätischen Haus Schöneberg organisierten Veranstaltung war, Begegnungen zwischen Menschen mit und ohne Handicap zu schaffen. Ein Ziel, das offensichtlich erreicht wurde, denn Zuschauer und Akteure hatten erkennbar Spaß und Letztere gingen auf Augenhöhe gemeinsam auf Torejagd.

25 Teilnehmer kickten in fünf Mannschaften im Turniermodus gegeneinander. Dabei waren die Teams, die per Los zusammengestellt wurden, bunt gemischt: Frauen spielten neben Männern, Touristen neben Einheimischen und Menschen mit neben solchen ohne Einschränkung.

Dass es bei diesem Spaßturnier ausschließlich Gewinner gab, wurde besonders deutlich, als das Finale völlig unkonventionell zwischen allen 25 Teilnehmern ausgetragen wurde. Sie hatten sich eigenständig in zwei Mannschaften aufgeteilt. Sogar das Ergebnis des Finales, das mit einem Unentschieden (3:3) endete, unterstrich, dass alle Teilnehmer gleich gute Gewinner waren. So bekam jeder eine Urkunde und als Preis kommen alle Mitwirkenden im kommenden Sommer in den Genuss einer kostenlosen Fahrt zur Büsumer Watt-Olympiade.

„Die Idee, Möglichkeiten für Begegnungen zu schaffen, aus denen nachhaltige Kontakte entstehen, ist voll aufgegangen“, freute sich Rainer Bärenwalde, einer der beiden Initiatoren. Er konnte beobachten, dass sich einige Mannschaftsmitglieder jeweils zu weiteren privaten Treffen verabredeten. Zudem wurde die Idee geboren, im Winterhalbjahr 2018 in Husum ein Dartturnier zu organisiert, zu dem etliche Föhrer und Flensburger anreisen werden.

Bei Livemusik ließen Spieler und Gäste den Abend gemeinsam ausklingen. Wer schon jetzt Lust hat, im nächsten Jahr beim Watt’n Ball dabei zu sein, kann sich den 7. September 2019 vormerken. Denn den Veranstaltern wurde aufgrund des langwierigen und aufwendigen Beantragungsverfahrens eine Genehmigung für fünf Jahre erteilt.