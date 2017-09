Amrumer Kindergarten : Unsichere Zeiten für Flenerk Jongen

vergrößern 1 von 1 Foto: atn 1 von 1

von atn

erstellt am 19.Sep.2017 | 12:30 Uhr

Wie ist es um die Betreuung der Kinder im Alter von null bis sechs Jahren auf der Insel aktuell und künftig bestellt? Eine Frage, die derzeit besorgte Eltern verunsichert. Als Reaktion hatten der Kreis Nordfriesland, das Amt Föhr-Amrum und die Gemeinden eine Arbeitsgruppe gebildet und Eltern der Amrumer Geburtsjahrgänge 2014 bis 2017 befragt. Das Ergebnis soll nach den Herbstferien zunächst intern beraten werden, teilte Daniel Schenck vom Amt Föhr-Amrum mit.

„Wir hoffen, dass wir als Träger rechtzeitig in die Planung mit einbezogen werden“, sagte Rian Toda, Vorsitzender des Kindergartenvereins. Denn die Zeit drängt, wie Lothar Herberger, in der Einrichtung für die Belegung und Personalplanung zuständig, betont: „Die Anmeldelisten zeigen, dass die verfügbaren Plätze aktuell und in den nächsten Jahren für die Betreuung der Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt nicht ausreichen“. Darüber sei der Zweckverband informiert worden. Durch die Veränderung der Gruppenstrukturen bei den Flenerk Jongen könnten in diesem Jahr alle angemeldeten Kinder aufgenommen werden, so die Überzeugung. „Aber danach werden unsere fünf Gruppen wieder ausgelastet, voraussichtlich sogar mit einem Kind überbelegt sein.“ Mit der Folge, dass „im Prinzip“ im ersten Halbjahr 2018 keine neuen Kinder aufgenommen werden könnten, so Herberger. Es stünden für diesen Zeitraum bereits jetzt 16 unter Dreijährige auf der Warteliste. „Um diese aufnehmen zu können, bräuchten wir eine sechste Gruppe.“ Einen Vorschlag, die jetzt eingerichtete zweite Krippen- (bis drei Jahre) wieder in eine altersgemischte Gruppe (zweieinhalb bis sechs Jahre) umzuwandeln und so vorübergehend die Kapazität zu erhöhen, hält Herberger für unrealistisch. „Da wären dann zeitweise 24 Kinder unter drei Jahren in der Gruppe. Und das Hin- und Her würde sich jedes Jahr wiederholen, solange die geburtenstarken Jahrgänge kommen.“

Gegenwärtig werde der räumliche Ausbau von Kindertagesstätten vom Land bezuschusst, und der Kindergartenverein würde sich mit den Mitteln, die ihm aus der Auflösung des Elternvereins für betreutes Wohnen auf Föhr zufallen, an einem Ausbau beteiligen, betont Herberger. Auch Cornelius Bendixen, Vorsitzender des Zweckverbands für Sicherheit und Soziales auf Amrum, schließt bei Bedarf die Einrichtung einer weiteren Gruppe im nächsten Jahr nicht aus. Dies zöge jedoch auch personelle Konsequenzen nach sich und wäre mit einem höheren finanziellen Aufwand der Gemeinden, des Landkreises und des Landes Schleswig-Holstein verbunden.

Ab 2002 bezuschussten die Amrumer Gemeinden den Kindergartenbetrieb jährlich mit rund 70 000 Euro. 2015 waren es rund 100 000 Euro, 2016 dann 130 000 Euro. Im Zuge der Umsetzung des neuen Betreuungsgesetzes flossen in den Jahren 2013 bis 2015 trotz überdurchschnittlich hoher Elternbeiträge zusätzlich mehr als 120 000 Euro aus den Rücklagen des Kindergartenvereins in den laufenden Betrieb, um das jährliche Defizit auszugleichen. Ende 2015 waren sämtliche Rücklagen der Eltern aufgebraucht.

Im Februar erhöhte der Zweckverband den Zuschuss der Gemeinden auf rund 240 000 Euro. Mit einem kommunalen Anteil von 38 Prozent an der Finanzierung der Kinderbetreuung näherten sich die drei Amrumer Gemeinden damit dem landesüblichen Niveau von 43 Prozent. Vielerorts ist der kommunale Anteil an der Finanzierung der Einrichtungen allerdings bereits auf mehr als 50 Prozent gestiegen, und die Landesregierung plant, eine Neuregelung der Kita-Finanzierung auf den Weg zu bringen, um Eltern und Kommunen zu entlasten. Doch damit ist nicht vor April 2018 zu rechnen.

Das Gebäude am Feederhuugam, in dem die Flenerk-Jongen-Gruppen betreut werden, gehört dem Amt Föhr-Amrum. Es wurde dem Kindergartenverein 1998 zur Verfügung gestellt und nun, nach 19 Jahren, fristgerecht zum 31. Juli 2018 gekündigt. Entsprechend kündigte auch der Zweckverband Sicherheit und Soziales, als Gemeinde-Zusammenschluss seit 2015 für die finanzielle und materielle Ausstattung der Einrichtung verantwortlich, den Finanzierungsvertrag mit dem Kindergartenverein. „Wir werden im November in die Verhandlungen über einen neuen Finanzierungsvertrag treten“, sagt Cornelius Bendixen, dazu gehöre auch der Mietvertrag. „Der jetzige Träger des Kindergartens wird immer unser erster Ansprechpartner sein, auch wenn sich weitere Träger fänden. Es sei denn, die Eltern wünschten mehrheitlich, dass der Zweckverband den Kindergarten übernimmt.“ In diesem Fall würde auch das Personal übernommen. Es brauche sich wegen der Kündigung niemand Sorgen zu machen.

Um alle für 2017 angemeldeten Kinder aufnehmen zu können, wird die Einrichtung derzeit umstrukturiert. Kein einfacher Prozess, der mit Unruhe verbunden ist. Doch der Stundenrahmen des gesamten pädagogischen Personals ist mit den Kinderbetreuungszeiten bereits ausgelastet. Für andere Aufgaben bleibt kaum Zeit. Das wirkt sich auf die Qualität der Arbeit und die Stimmung im Team aus. Nach eigenen Berechnungen fehlen der Einrichtung rund 170 Personalstunden pro Woche. Ein Thema, das seit Monaten kontrovers mit der Kita-Aufsicht des Kreises diskutiert wird. Diese genehmigt nicht mehr als 360 Stunden pro Woche für alle anfallenden Aufgaben. Laut Kindergarten sind allein für die unmittelbare Betreuung der Kinder 372 Personalstunden notwendig.

Zudem steht dem Inselkindergarten seit diesem Monat auch im Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) nur noch eine zusätzliche Kraft zur Verfügung. Die anderen drei FSJ-Stellen, die für eine Entlastung bei den Betreuungsstunden sorgen könnten, waren im Haushalt 2017 des Zweckverbands gestrichen worden und wurden auch nachträglich bisher nicht bewilligt – aus Gründen der Haushaltstreue gegenüber den Gemeinden.