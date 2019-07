Konzert in Wyk : Una Noche Argentina

Ensemble Milonga Sentimental kommt in den Kurgartensaal.

von shz.de

08. Juli 2019, 15:45 Uhr

Wyk | In die rhythmische Welt des Tango Argentino kann das Publikum am Mittwoch um 20 Uhr im Kurgartensaal reisen. Das Ensemble Milonga Sentimental verspricht einen stimmungsvollen Abend mit typischen Akkordeonklängen, begleitet von der grandiosen Sopranstimme Malena Grandonis. Karten an der Abendkasse, bei allen Tourist-Informationen auf Föhr und unter www.foehr.de.