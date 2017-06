Wyker TB : Überraschende Punkte-Teilungen

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Mit den Herren und den Herren 40 waren zwei Tennismannschaften des Wyker TB im Punktspieleinsatz, die in der laufenden Saison bisher recht erfolglos agiert haben und um den jeweiligen Klassenerhalt bangen müssen. Dabei waren auch diesmal die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Abschneiden nicht gerade günstig, da beide Teams erneut nicht die bestmögliche Besetzung aufbieten konnten.

Dennoch schafften beide überraschend jeweils ein 3:3-Unentschieden. Dem jungen Herrenteam gelang das zu Hause gegen den Schleswiger TC, während die Herren 40 dies auswärts gegen den SSV Bredenbek schafften. Hier war sogar ein Sieg drin. Den hatte das zweite Doppel Zimmermann/Jacobs auf den Schlägern, als es sich mit 6:4, 3:6 und 8:10 denkbar knapp geschlagen geben musste.

Zuvor hatten Torsten Hartmann (1) und Volkert Jacobs (4) ihre Einzel mit 6:2, 6:0 beziehungsweise 6:4, 6:1 ebenso sicher gewinnen können wie das erste Doppel Hartmann/Winter (6:2, 6:2). Börge Zimmermann (2) und Andreas Winter (3) hatten gegen ihre starken Einzelgegner jeweils klar in zwei Sätzen das Nachsehen gehabt.

Zeitgleich sah es für das junge Herrenteam am Wyker Rugstieg zunächst gar nicht gut aus: Lewin Kreuseler (2), Fernand Gloy (3) und Nils Winterhalter (4) standen in ihren Einzeln gegen starke Gegner auf verlorenem Posten und hatten schnell in jeweils zwei Sätzen das Nachsehen, womit die Wyker 0:3 in Rückstand gerieten. Danach gelang es zwar Simon Schmidt, mit einer starken Leistung das Spitzenduell mit 6:1 und 6:2 klar für sich zu entscheiden, aber die Hoffnungen auf eine Punktgewinn waren, zumindest bei den Zuschauern, weiter auf dem Nullpunkt. Dann aber steigerten sich alle vier WTB-Akteure in den abschließenden Doppelpartien enorm: Das zweite Duo Schmidt/ Winterhalter setzte sich mit 6:3, 6:4 durch, und das erste Duo Kreuseler/Gloy gewann seine Partie mit 6:2, 4:6 und 10:7 und machte so die Punkteteilung perfekt.

von hrh

erstellt am 21.Jun.2017 | 17:00 Uhr