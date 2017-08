A-capella-Comedy : Udo Lindenberg trifft Udo Jürgens

vergrößern 1 von 1 Foto: buz 1 von 1

Die A-cappella-Comedy-Formation LaLeLu startete ihre neue Tournee mit einem Auftritt im Norddorfer Gemeindehaus. Es war bereits das dritte Gastspiel der Hamburger auf der Insel. Und das neue Programm „Muss das sein“ kam beim Publikum gut an.

Sie können singen, sehen gut aus und sind wahnsinnig komisch. Auf Instrumente wird verzichtet: Die Akteure verlassen sich allein auf ihre Stimmen. Das Publikum erlebte eine Mischung aus Gesang und Komik, Show und Parodie sowie Pop und Klassik.

Was 1994 als Idee an der Hamburger Musikhochschule begann, hat sich in den vergangenen gut zwei Jahrzehnten enorm weiterentwickelt. Längst zählt LaLeLu zu den erfolgreichsten A-capella-Comedy-Gruppen im Land. Akteure sind Jan Melzer, Tobias Hanf, Sanna Nyman, und Frank Valet. Und mit Melzer und Hanf sind sogar noch zwei Gründungsmitglieder dabei.

250 Zuschauer erlebten eine kurzweilige und unterhaltsame Show. Sie wissen nach diesem Abend nun ganz genau, warum die neue Flatrate sich besser mit Adele verkauft, warum nur Udo den Song von Udo singen kann, warum es besser ist, in Zukunft Astro-TV zu schauen, und warum Mütze tragen immer Hip und noch nicht Hop ist. Da traf Udo Jürgens auf Udo Lindenberg, Showstars und Politiker wurden parodiert und eine komplette Oper in sieben Minuten präsentiert. Nach rund zweieinhalb Stunden ging der stimmungsvolle Abend mit viel Applaus zu Ende.

von buz

erstellt am 31.Aug.2017 | 18:30 Uhr