Wyk auf Föhr : Treppe stürzt ein: Arbeiter stirbt auf Baustelle

von Merle Dießelkämper

erstellt am 19.Dez.2017 | 15:57 Uhr

Wyk auf Föhr | In Wyk auf Föhr ist es am Dienstagmittag zu einem Arbeitsunfall gekommen, bei dem ein Bauarbeiter ums Leben kam.

Der 40-jährige Mann war gegen 12.45 Uhr mit Arbeiten im Untergeschoss eines Rohbaus eines Doppelhauses in der Straße „Grönland“ beschäftigt. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es zum Einsturz der Treppe und der Betonzwischendecke. Die herabstürzende Decke verletzte den Mann so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb. Zum Zeitpunkt des Unfalls war der Mann alleine im Untergeschoss tätig.

Die Kriminalpolizei Niebüll hat die Ermittlungen übernommen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?