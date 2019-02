Föhr : Tragik eines Föhrer Malers

Vortrag in der Alkersumer Ferring-Stiftung: Joachim Taege stellt sein Forschungsprojekt zu Oluf Braren vor.

22. Februar 2019, 17:08 Uhr

Wer mehr über das Werk des Föhrer Malers Oluf Braren und die besondere Tragik seines Lebens erfahren möchte, ist am Sonntag, 24. Februar, um 10 Uhr in die Ferring-Stiftung in Alkersum eingeladen. Joachim Taege beschäftigt sich im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit seit einiger Zeit intensiv mit der Thematik und wird an diesem Vormittag in einem Vortrag neben allem Wissenswerten zu Oluf Braren den aktuellen Stand des Projekts präsentieren.

Wer war Oluf Braren, der im 18. bis 19. Jahrhundert auf der einsamen, damals noch wenig bekannten nordfriesischen Insel Föhr, in ländlicher Umgebung und dörflicher Gesellschaft lebte? Oluf Braren, der Dorfschulmeister, wird sich selbst nie als einen besonderen Künstler betrachtet haben. Ebenso wenig die Menschen in seinem Umfeld, die ihn aufgrund seiner Lebensumstände eher nicht geachtet haben werden. Grundsätzlich war er dies auch nie nach der Definition eines „großen Malers“. Was Oluf Braren schuf, hat ihn zu dem gemacht, wie er erst seit dem 20. Jahrhundert gesehen wird. Sein Leben und Werk oder anders gesagt seine noch existierenden Bilder geben darüber Aufschluss.

Im Anschluss an den Vortrag besteht für interessierte Gäste die Möglichkeit, das in der Stiftung eingerichtete sogenannte „Braren-Zimmer“ anzusehen. Dort sind einige Werke von Braren als Reproduktionen, zum Teil in Originalgröße, zu betrachten. Joachim Taege wird den Besuchern für Erläuterungen und Fragen zur Verfügung stehen.

Weitere Besuchsmöglichkeiten und der Austausch mit Joachim Taege über den Künstler und seine Bildnisse sind regelmäßig jeden Dienstag von 9.30 bis 12 Uhr möglich.