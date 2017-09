In Wyk : Theater-Legende liest auf Föhr

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Er ist ein vielseitiger Künstler: Michael Degen, der schon 1952 in Berthold Brechts „Berliner Ensemble“ glänzte. Unter anderem schrieb er sechs Bücher. Heute, Montag, liest Degen um 20 Uhr in der „Alten Druckerei“ aus seinem 2005 erschienenen Roman „Der Steuerhinterzieher“.

Ein zeitloser, satirischer Steuer-Krimi, der einen erbittert ausgetragenen Vater-Sohn-Konflikt mitten in Hamburgs feiner Gesellschaft zum Thema hat. Im Mittelpunkt: Ein versuchter Mord am Hamburger Oberfinanzpräsidenten in seinem eigenen Garten an der Alster.

von ib

erstellt am 04.Sep.2017 | 08:30 Uhr