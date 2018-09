Föhr : The Stokes – Folk vom Feinsten

Am Donnerstag: Irische Musik erklingt im Wyker Kurgartensaal.

26. September 2018, 14:33 Uhr

Wunderbare Anekdoten und comedy-reifes Entertainment rund um die „grüne Insel“: „The Stokes“ mögen es ursprünglich. Irish Folk in Reinform – dafür steht die Band. Wortreich, stimmgewaltig, leidenschaftlich und mit viel Gefühl. Musik, die Sehnsüchte und Fernweh bei Folkmusikliebhaber weckt. Das alles kann man am Donnerstag, 27. September, um 20.15 Uhr im Kurgartensaal genießen. Karten gibt es bei den Föhrer Touristinformationen, im Internet unter www.foehr.de und an der Abendkasse.