Amrum : Teststrecke geplant

Nach starken Regenfällen machen sie immer wieder Probleme. Nun sollen Nebels wassergebundene Wege ein einseitiges Gefälle erhalten.

05. April 2018, 07:30 Uhr

Die wassergebundenen Wege in der Gemeinde Nebel sind insbesondere nach heftigen Regenfällen in keinen sehr guten Zustand. Das war nun erneut Thema in der Sitzung der Gemeindevertretung. Nach umfangreichen Gesprächen mit dem Bauamt und Experten, so erfuhren die Anwesenden, sollen jetzt zwei Teststrecken errichtet werden, im Böle--Bonken-Wai und im Tanenwai.

Auf diesen Teststrecken sollen alle neuen Erkenntnisse eingearbeitet werden. Man hofft, dass sich dann zeigen wird, dass eine deutliche Verbesserung möglich ist. Verändert werden soll nicht das Material der Wege, sondern der Wasserabfluss. Die Wege bekommen ein einseitiges leichtes Gefälle, damit das Wasser möglichst nur zu einer Seite abfließt. An dieser Seite wird eine etwa 70 Zentimeter breite Mulde mit weicherem, sickerfähigem Material angelegt. Zwischen diesen beiden Bereichen befindet sich dann noch als Begrenzung ein etwa 30 bis 50 Zentimeter breiter Grasstreifen, der auch verhindern soll, dass Fahrräder oder Autos den weichen Sickerbereich befahren.

Für das Gebiet „östlich Waasterstigh, südlich Lungjaat, westlich Uasterstigh und nördlich Wallingstedweg“ wurde vor zwei Jahren der Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan gefasst, in dem dieser Bereich als „Sondergebiet Dauerwohnung und Tourismus“ ausgewiesen werden soll. Um die Sicherheit der Planung gewährleisten zu können, hat die Gemeindevertretung jetzt für dieses Gebiet eine Veränderungssperre für einen Zeitraum von zwei Jahren erlassen.

Gemäß der Landesverordnung für die Selbstüberwachung von Abwasseranlagen und Abwasserleitungen sind die Amrumer Gemeinden verpflichtet, eine Zustandserfassung ihres Kanalnetzes zu veranlassen. In einer ersten Phase sollen nun alle vorhandenen Leitungen und Schächte digitalisiert werden. Nebels Gemeindevertreter stimmten zu, den Auftrag hierzu einer Ingenieurgesellschaft aus Bahrenfleth zu erteilen.