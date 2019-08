von Petra Kölschbach

08. August 2019, 19:50 Uhr

Föhr | Die Mitglieder des Oldtimerclubs treffen sich am Sonnabend, 10. August, um 10.45 Uhr mit ihren Fahrzeugen bei der Tankstelle in der Boldixumer Straße. Sie fahren dann im Korso zum Hafenfest. Bereits am Dienstag, 13. August, steht dann der nächste Termin an: Das monatliche Clubtreffen, das um 19.30 Uhr in „Krögers Dörpskrog“ in Oevenum stattfindet.