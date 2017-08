Wyk : Tanzen bis zum Sonnenaufgang

vergrößern 1 von 1 Foto: bos 1 von 1

Wenn irgendwo der Name Programm ist, dann beim Team von „Freudentanz“, einer Vereinigung der Insulaner Vincenzo Beatrice, David Dwyer, Luc Hinrichsen, Nelis Friedrichs, Stefan Kraske, Tobias Schmied und Nils Vogelsang, die sich seit einigen Jahren auf die Fahnen geschrieben haben, etwas Schwung in das muffige Freizeitangebot für die Jugendlichen auf Föhr zu bringen. Die elektronische Musik ist dabei das Mittel zum Transport neuer Eindrücke, denn die Anzahl der Stilrichtungen in House- und Technomusik hat mehr Ausprägungen als das Alphabet Buchstaben.

Den Gästen beim Freudentanz-Rave in der Wyker Nationalparkhalle war dies egal. Zuerst wurde bis Mitternacht im ausgiebig geschmückten Außenbereich unter freiem Himmel gefeiert, gelacht und vor allem getanzt, später ging es drinnen weiter und die Balken bogen sich unter den fetten Rhythmen der aufgelegten Musik. Gespielt wurde jeweils in Zweierteams à zwei Stunden, denn alle Veranstalter sind gleichzeitig DJ’s. Draußen war es vorwiegend Housemusic, drinnen später mehr Techno, der etwas härter und schneller ist.

Da die meisten Stücke der Housemusik einen ähnlich schnellen Rhythmus haben, sind sie nicht nur extrem tanzbar, sondern machen es dem DJ leicht, mehrere Platten in der Geschwindigkeit aneinander anzupassen und ihre Anfänge und Enden so ineinander zu überblenden, ohne dass eine Pause entsteht. Dieses „Beatmatching“ erzeugt beim ungeübten Hören den Eindruck, der Abend bestünde aus einem einzigen, überlangen Musikstück. Zum Tanzen ist dies natürlich ideal und die Besucher honorierten dies mit pausenlosem Einsatz auf der Tanzfläche.

Auch Luc Hinrichsen von „Freudentanz“ war happy: „Toll, dass so viele Leute gekommen sind. Für uns ist das ein Riesenerfolg und ein Zeichen, dass wir mit unseren Konzepten nicht ganz falsch liegen. Auf jeden Fall freuen wir uns schon jetzt auf den nächsten Freudentanz“.

Der House- und Technomusik geht es nicht anders, als den Musikstilen früherer Generationen: Man muss es mögen. Als die Beatles ihre ersten Gitarrenriffs über den Äther schickten, zuckte eine Heerschar von Kritikern entsetzt zusammen, und als Paul McCartney zum Ritter geschlagen wurde, schickten empörte Kriegsveteranen ihre Medaillen zurück. Oder der Punk der Sex Pistols: Ende der 70-er war es die totale Auflehnung, ein Lebensstil der Anarchie des Einzelnen – heutzutage spielt die Band beim Thronjubiläum der Queen. House und Techno gibt es jetzt bereits seit 25 Jahren und was sich für den einen anhört, als hätte die Waschmaschine im Schleuderprogramm eine Unwucht, ist für den anderen eine Kunstform mit einem Höchstmaß an Filigranität und Kreativität.

Vieles mag man über diese Musikrichtung sagen, in keinem Fall aber ist sie politisch oder aggressiv. Und so schien es auch an diesem Abend, als ob die wummernden Bässe jeden Anflug von schlechter Laune in den Föhrer Himmel bliesen. Schluss war dann um kurz vor 6 Uhr morgens und die angereisten Amrumer konnten die zusätzlich eingesetzte Fähre Wyk-Wittdün nutzen, um ihre Heimatinsel zu erreichen.