Wyk : Tafel profitiert von Föhrer Leitungswasser

Die Gastronomin Barbara Meyerhof übergibt eine willkommene Spende. Für die Warenausgabe werden noch Helfer gesucht.

von Peter Schulze

04. Mai 2018, 10:41 Uhr

Eine Spende in Höhe von 1300 Euro überreichte Barbara Meyerhof, Chefin des Cafés „Klein Helgland“, jetzt der Föhrer Tafel. Seit gut zwei Jahren wird in dem Lokal am Yachthafen Leitungswasser als „Föhrer Wasser“ verkauft und der Erlös akribisch für die soziale Einrichtung am Grünstreifen zurückgelegt. Rund 1000 Euro seien so zusammengekommen, berichtet Meyerhof, die den Betrag mit ihren Mitarbeitern aufgerundet hatte und nun einen symbolischen Scheck überreichte.

Annemarie Linneweber, Vorsitzende der Tafel, war nach eigenen Worten überwältigt: „Die Spende ist uns eine wertvolle Hilfe. Wir können von dem Geld Dinge kaufen, die in der Regel nicht gespendet werden.“

Ein Problem ist mit dem unerwarteten Geldsegen allerdings nicht gelöst: Gerade in der Saison hätten die ehrenamtlichen Mitarbeiter nicht immer Zeit, weshalb Unterstützung für die Warenausgabe im Tafelhaus willkommen sei, so Linneweber.