Föhrer Schatzsuche in Utersum : Suche in Utersum dauerte länger

Auch in der fünften Woche des Projekts der Föhr Tourismus GmbH konnte der Schatz gefunden werden.

Utersum | Jede Woche findet die „Föhrer Schatzsuche“, eine coronakonforme Aktion der Föhr Tourismus GmbH (FTG), in einem anderen Inselort statt. Nachdem in der vergangenen Woche ein Schatz in Midlum versteckt wurde, konnte in dieser Woche in Utersum gesucht werden. Weiterlesen: Coronakonform: Föhrer Kinder auf der Suche nach Schätzen Föhrer Schatzsuche In der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.