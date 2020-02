Orkan über Föhr und Amrum : Sturmflut bleibt auf den Inseln (noch) aus

Am Sonntagnachmittag gab es auf Föhr und Amrum nur leicht erhöhte Wasserstände.

09. Februar 2020, 16:21 Uhr

Föhr/Amrum | Es ist immer das gleiche Bild: Wenn es bei Tageslicht stürmt, setzt zu Hochwasser in Wyk eine kleine Völkerwanderung in Richtung Hafen ein. Doch am Sonntagnachmittag bekamen die Seh-Leute noch nichts zu sehen. Zwar knallten hohe Wellen gegen den Strand, eine Sturmflut gab es aber (noch) nicht.

Das Nachmittagshochwasser lief auf Föhr und Amrum nur knapp 40 Zentimeter höher als normal auf. Die Wasserstände sollen sich aber noch weiter aufschaukeln.