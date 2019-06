Auf Föhr : Studieren in den Ferien

Die zehnte Kinder-Uni ist gestartet. Kleine Studenten können die Insel bei 134 Vorlesungen und Exkursionen entdecken.

von ib

26. Juni 2019, 18:16 Uhr

Die Insel Föhr wird bis zum 4. September wieder zum Forschungsgebiet für wissenshungrige Kinder zwischen sechs und 14 Jahren. Seit gestern findet – bereits zum zehnten Mal – in den Sommerferien die Kinder-Uni statt. Für eine abwechslungsreiche und spannende Programmgestaltung konnten die Föhr Tourismus GmbH (FTG) und die Wyk auf Föhr Touristik GmbH (WTG) unter anderem den aus der „Sendung mit der Maus“ bekannten Moderator Christoph Biemann für eine Vorlesung am 8. August gewinnen. Anlässlich des 200. Seebadjubiläums steht die Stadt Wyk in diesem Jahr im Mittelpunkt der Kinder-Uni. Hier wird es entsprechende Veranstaltungen sowie ein großes Kinderfest geben.

In diesem Jahr gibt es neun völlig neue Expeditionen. Gila Rotermund, WTG

„In diesem Jahr gibt es neun völlig neue Expeditionen sowie fünf thematisch neue Vorlesungen“, kündigt die Kinder-Uni-Organisatorin Gila Rotermund von der WTG an. Insgesamt umfasst die Veranstaltungsreihe 134 Angebote, darunter neun Vorlesungen. Auch die zehnte Auflage der Kinder-Uni ist in vier Themenblöcke aufgeteilt: „Weltnaturerbe Wattenmeer“, „Landschaft, Natur & Tiere“, „Kunst, Kultur & Geschichte“ sowie „Leben & Arbeiten auf Föhr“. In den einzelnen Themenbereichen gibt es für Kinder wie gewohnt unendlich viele Möglichkeiten, Dinge zu entdecken und dabei spielerisch Neues zu lernen.

Vorlesung mit dem Maus-Moderator

Wer Christoph Biemann aus der „Sendung mit der Maus“ kennt, weiß, dass er gerne experimentiert. In seiner Vorlesung am Mittwoch, 8. August, um 11 Uhr erzählt er im Kurgartensaal von wichtigen Experimenten der Geschichte und zeigt Versuche zur Kraft des Wassers, der Luft und des Gehirns. Er zaubert ein Ei in eine Milchflasche, lässt eine Brauserakete steigen und testet die Vorstellungskraft mit einem Streifen Papier. Auch die Macht des Lächelns ist für ihn ein Thema.

Besuch in der Heizzentrale

Der Klimaexperte und langjährige Kinder-Uni Dozent-Mojib Latif ist auch 2019 mit an Bord. In seiner Vorlesung „Die wilde Erde: Über Wetter und Stürme“ am Freitag, 16. August, um 15 Uhr erklärt Latif, was sich hinter Wetterphänomenen wie Tornados oder Hurrikans verbirgt. Am nächsten Tag führt der Kieler Professor alle jungen Naturforscher ab 9.30 Uhr mit Unterstützung eines Nationalpark-Rangers durch das Weltnaturerbe Wattenmeer und erklärt mit spannenden Geschichten die Wunder der Natur sowie deren Bedrohung durch den Klimawandel. Wie man Klimaschutz selbst in die Hand nehmen und allen Insulanern eine nachhaltige und sichere Energieversorgung ermöglichen kann, das zeigt die Energiegenossenschaft Föhr am 22. Juli und 23. August den kleinen Entdeckern in einem spielerischen Vortrag inklusive Führung in ihrer Heizzentrale in Oldsum.

Interessantes zum Seebad-Jubiläum

Dass es in der Stadt Wyk einiges zu entdecken gibt, erfahren die kleinen „Studenten“ ebenfalls bei der zehnten Kinder-Uni. Den „Stinkbüdelsgang“ oder die St.-Nicolai-Kirche zum Beispiel. Oder aber besonderen Matsch, der aufgrund seiner wertvollen Inhaltsstoffe sogar zur Behandlung von Krankheiten verwendet wird. Die kleinen Nachwuchsforscher dürfen sich auf zahlreiche Führungen, Workshops, ein großes Kinderfest am Strand und vieles mehr freuen.

Ich freue mich nun auf die Erfahrung als Kinder-Uni-Reporter. Till Stubenrauch, Fotograf

Auch in diesem Jahr hält ein Kinderreporter ausgewählte Kinder-Uni-Veranstaltungen fotografisch fest. Der 15-jährige Till Stubenrauch aus Wyk fotografiert seit sieben Jahren leidenschaftlich gerne und sammelt zudem Fotokameras. „Ich freue mich nun auf die Erfahrung als Kinder-Uni-Reporter. Schließlich ist das mit Menschen und Veranstaltungen etwas ganz anderes als mit Schafen“, so Stubenrauch, der sich gerne als unbemerkter „Schnappschussfotograf“ in die einzelnen Kinder-Uni-Veranstaltungen einbringen möchte: „So entstehen einfach die besten, natürlichsten Fotos“.

Tickets gibt es auch online

Seit 2010 steht die Kinder-Uni Föhr für ein qualitativ hochwertiges Kinderferienprogramm. Allein im vergangenen Jahr nahmen 3300 kleine und große Entdecker daran teil. Für die meisten Expeditionen müssen sich die Kinder im Vorfeld nicht anmelden. Ist eine Anmeldung erforderlich, heißt es schnell sein, denn die Plätze sind heiß begehrt. Tickets sind ab sofort entweder in den vier Tourist-Informationen der Insel oder online unter www.foehr.de erhältlich. Für einige Expeditionen ist eine Anmeldung direkt beim Veranstalter notwendig. Wie die Anmeldung erfolgen muss, ist im Kinder-Uni-Programm unter dem Punkt „Eintritt“ zu finden.

Ausführliches Programm und weitere Informationen unter www.kinder-uni-foehr.de.