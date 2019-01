Föhr : Strandgut unter der Lupe

Sammeln und anschließend Mikroskopieren mit der Schutzstation Wattenmeer.

von ib

06. Januar 2019, 16:52 Uhr

Wyk | Bei einer Strandwanderung mit der Schutzstation Wattenmeer achten die Teilnehmer morgen, Montag (7.), besonders darauf, was das Meer an die Föhrer Küste spült. Im Anschluss an die Führung wird das im Spülsaum Gefundene in der Wattwerkstatt unter dem Mikroskop betrachtet. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr vor der Wattwerkstatt.