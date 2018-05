Kommunalwahl auf Föhr : Stolz auf das Baugebiet

Die KG-Fraktionssprecherin Silke Ofterdinger-Daegel spricht über die Ziele der Kommunalen Gemeinschaft.

von Petra Kölschbach

01. Mai 2018, 10:00 Uhr

Am 6. Mai entscheiden die Wyker Bürger über die Zusammensetzung der neuen Stadtvertretung. Neben CDU, SPD, Kommunaler Gemeinschaft und Grünen treten bei dieser Kommunalwahl auch die Linken an. Im Vorfeld der Wahl haben wir den Fraktionssprechern der schon im Stadtparlament vertretenen Parteien und dem Spitzenkandidaten der Linkspartei einige Fragen gestellt. Lesen Sie heute das Interview mit Silke Ofterdinger-Daegel (Kommunale Gemeinschaft).

Was werten Sie als größten Erfolg Ihrer Fraktion in der ablaufenden Wahlperiode?

Die politische Zusammenarbeit war stets sehr konstruktiv, denn Kompromissbereitschaft und Teamwork sind unsere Stärke. Trotz der großen Zähigkeit in der realen Umsetzung einzelner Projekte hat die KG-Fraktion Mut und Ausdauer nicht verloren. So betrachten wir das realisierte Baugebiet Kortdeelsweg mit Stolz und können die Umsetzung des Wettbewerbs zum sozialen Wohnungsbau kaum noch abwarten. Auch verfügt die Stadt endlich über einige Entwicklungsflächen für Wohnraum und Gewerbe. Neugierig sind wir natürlich auch auf die Fertigstellung des Wellnessresort Südstrand.

Hafenumfeld, Innenstadtsanierung, Neubau der Mittelbrücke, Ansiedlung weiterer Hotels – welches Projekt hat für Sie persönlich in den kommenden fünf Jahren Priorität?

Die Sanierung der Fußgängerzone steht ganz oben, hier ist eine Ausführungsplanung gemeinsam mit den Anliegern im Gange. Die weitere Ansiedlung eines Hotels im Zusammenhang mit dem Wellenbad bietet ein hohes Potenzial an Synergieeffekten. Dies setzt eine städtebauliche Rahmenplanung und Umweltverträglichkeitsprüfung der Fläche voraus. Dies gilt gleichermaßen für die Entwicklung des Hafendreiecks, das wir als Eingangstor zur Insel für sehr wichtig erachten. Touristische und gastronomische Nutzungen lassen sich hier mit Dauer- und Personalwohnen verknüpfen. Die marode Mittelbrücke muss als touristisches Highlight für den Bade- und Wassersport saniert werden.

Und welches dieser Projekte bedeutet für die Stadt die größte Herausforderung?

Die größte Herausforderung besteht darin, die kleinteilige Struktur und den Charakter Wyks und der Insel Föhr zu erhalten. Lebenswerte Insel Föhr, dies gibt Sicherheit und Orientierung. Vorrangig ist die Frage, wie viel touristische Nutzung verträgt die Insel und die einheimische Bevölkerung, wo bleiben die Einheimischen – bezahlbarer Wohnraum, Arbeit, Infrastruktur? Dies gilt vor allem für die Hotelprojekte und das Hafendreieck. Wir plädieren in diesen wichtigen Belangen für mehr Bürgerbeteiligung.

Wohin soll sich die Insel entwickeln – wie stellt man sich den Herausforderungen der Digitalisierung, des Klima- und des demographischen Wandels? Wir brauchen einen Masterplan Föhr 2030. Unser Klimaschutzkonzept muss heraus aus der Schublade! Ziele wie „plastikfreie Insel Föhr“, das Hundert-Prozent-Energie-von-Föhr-Ziel sowie die zahlreichen Ideen zur Müllvermeidung und zum Nahverkehr müssen entwickelt und Zukunftsentwürfe, wie etwa eine Gemeinde Föhr, diskutiert werden.

Infrastruktur schaffen ist das eine, Infrastruktur erhalten das andere. Ob Krankenkassen-Filialen, Behördensprechtage auf der Insel, oder zuletzt die Geburtshilfeabteilung im Krankenhaus – viele Einrichtungen in Wyk wurden in den letzten Jahren geschlossen. Kann die Kommunalpolitik einem weiteren Ausbluten entgegenwirken?

Die Kommunalpolitik muss einem weiteren Ausbluten entgegenwirken. Information und Beratung könnten im Rahmen eines Bürgerbüros umgesetzt werden. So erreicht man ein niederschwelliges Vernetzungsangebot mit Lotsenfunktionen. Es gilt aber auch, den Bürgerinnen und Bürgern zu vermitteln, die hiesigen Angebote wie zum Beispiel unser Krankenhaus zu nutzen und nicht auf das Festland oder das Internet auszuweichen. Die digitale Vernetzung kann vor allem auf touristischer Ebene zur Entlastung aller Leistungsanbieter führen. Viele Arbeitsplätze hängen an der Entwicklung von Kur- und Rehabilitationskliniken. Hierbei benötigen alle eine vernünftige ärztliche Versorgung unter Erhalt des Krankenhauses. Dies gilt auch für die Beibehaltung aller Schulformen. Dafür müssen wir kämpfen und streben dabei eine hohe Bürgerbeteiligung an. Ehrenamtliches Engagement in Feuerwehr, Vereinen und Organisationen muss ebenfalls eine höhere Wertschätzung und Unterstützung erfahren.

Und wie sieht es mit der Schaffung von Wohnraum für Insulaner aus? Hat Wyk da mit den Baugebieten am Kortdeelsweg seine Schuldigkeit getan, oder sehen sie weiteren Handlungsbedarf?

Der Erhalt und die Schaffung bezahlbaren Wohnraums hat weiterhin höchste Priorität. Das Wettbewerbsprojekt am Kortdeelsweg kann erst der Anfang sein. Nur im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus hat die Kommune ein echtes Belegungsrecht. Aber auch Privatpersonen und Genossenschaften müssen die Gelegenheit haben, Wohnraum zu schaffen. Ausreichend städtische Grundstücke dafür sind vorhanden, so dass am Wohnraumentwicklungskonzept weitergearbeitet werden muss.

Bundes- und landespolitisch grenzen sich Parteien voneinander ab. Wie schaffen es Parteien auf kommunaler Ebene, wo die gemeinsame Politik für die Stadt im Vordergrund steht, sich nach außen zu positionieren und dem Wähler die Unterschiede in den Wahlprogrammen zu vermitteln?

Ja, wir sind alle konservativ sozialliberal-grüne Demokraten! Parteipolitik hat auf kommunaler Ebene wenig zu suchen und die politischen Ziele sind recht ähnlich. Große Chancen liegen in unserer Unabhängigkeit und Authentizität. Es ist immer frustrierend zu beobachten, wie wenig Einfluss die Basis der an der Regierung beteiligten Parteien hat. Dies zeigt die Situation der Geburtshilfe ganz deutlich. Die etablierten Parteien geben häufig den Sachzwängen von Zentralisierung, Privatisierung und Großkonzernen den Vortritt vor den Belangen der einzelnen Bürgerinnen und Bürger vor Ort.

In wirtschaftlicher Hinsicht ist es wichtig, dass die Einnahmen in der Region bleiben. Förderung und Ansiedlung von Handel und Gewerbe muss regionalen Betrieben zu Gute kommen, so dass die Wertschöpfung möglichst auf der Insel bleibt. Handelsketten und Versandhandel leisten hierzu keinen Beitrag.