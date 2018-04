Kommunalwahl auf Föhr : Stadtsanierung hat Priorität

Interview: Die Wyker CDU-Fraktionssprecherin Claudia Andresen spricht über die Ziele ihrer Partei.

von Petra Kölschbach

26. April 2018, 15:00 Uhr

Am 6. Mai entscheiden die Wyker Bürger über die Zusammensetzung der neuen Stadtvertretung. Neben CDU, SPD, Kommunaler Gemeinschaft und Grünen treten bei dieser Kommunalwahl auch die Linken an. Im Vorfeld der Wahl haben wir den Fraktionssprechern der schon jetzt im Stadtparlament vertretenen Parteien und dem Spitzenkandidaten der Linkspartei einige Fragen gestellt. Lesen Sie heute das Interview mit Claudia Andresen (CDU).

Was werten Sie als größten Erfolg Ihrer Fraktion in der ablaufenden Wahlperiode?

Durch die starke Präsenz der CDU in der Stadtvertretung konnten wir viele Projekte erfolgreich gestalten, wie zum Beispiel die Umsetzung des bezahlbaren Wohnraumes für Einheimische im Neubaugebiet Kortdeelsweg, die Erweiterung und Weiterentwicklung des Gewerbegebietes, die Sanierung des Aqua Föhr – das ist sehr wichtig für die Stärkung des Tourismus und die Lebensqualität der Bürger von Föhr. Dies sind nur einige der Beispiele der letzten Jahre.

Hafenumfeld, Innenstadtsanierung, Neubau der Mittelbrücke, Ansiedlung weiterer Hotels – welches Projekt hat für Sie persönlich in den kommenden fünf Jahren Priorität?

Die Innenstadtsanierung und damit auch natürlich der Neubau der Mittelbrücke sind für uns von entscheidender Bedeutung. Zum einen, weil wir im ständigen Wettbewerb mit anderen Destinationen nicht nur an der Nord- und Ostseeküste stehen. Zum anderen sind wir davon überzeugt, dass die so gesteigerte Attraktivität der Innenstadt die Handels- und Gewerbebetriebe stärkt und es nur auf diesem Wege gelingt, dass es in der Innenstadt wieder zu mehr Neueröffnungen von Geschäften und Restaurants kommt. Aber auch eine Neugestaltung des Hafenbereichs halten wir für diskutabel. Dabei ist es wichtig, dass wir jetzt – in einer frühen Planungsphase – unseren Einfluss als Stadt geltend machen, damit dort in einigen Jahren vielleicht einmal ein weiteres attraktives Areal entsteht, so wie es uns zahlreiche Hafenstädte bereits vorgemacht haben.

Und welches dieser Projekte bedeutet für die Stadt die größte Herausforderung?

Ein einzelnes Projekt als größte Herausforderung herauszustellen, würde den anderen nicht gerecht. So wie in den abgelaufenen fünf Jahren auch müssen wir gleichzeitig an mehreren Fronten Einsatz zeigen. Wir möchten zum Beispiel sehr vordringlich die Sanierung der Bürgersteige und auch weiterer Straßen im Stadtbereich vorantreiben, ohne dass dies zu stark auf dem Rücken der Bürgerinnen und Bürger ausgetragen wird. Gleichzeitig ist die Sanierung des Wellenbades in einem engen zeitlichen Fenster abzuwickeln.

Infrastruktur schaffen ist das eine, Infrastruktur erhalten das andere. Ob Krankenkassen-Filialen, Behördensprechtage auf der Insel, oder zuletzt die Geburtshilfeabteilung im Krankenhaus – viele Einrichtungen in Wyk wurden in den letzten Jahren geschlossen. Kann die Kommunalpolitik einem weiteren Ausbluten entgegenwirken?

Dass die Geburtsstation geschlossen wurde, war eine große Enttäuschung. Generell sind der Kommunalpolitik, was die Entscheidungen in Unternehmen angeht, jedoch starke Grenzen gesetzt. Dennoch werden wir noch gezielter versuchen, die Belange der Insel Föhr und der Stadt Wyk im Kreistag zielführend zu vertreten.

Und wie sieht es mit der Schaffung von Wohnraum für Insulaner aus? Hat Wyk da mit den Baugebieten am Kortdeelsweg seine Schuldigkeit getan, oder sehen sie weiteren Handlungsbedarf?

Die Schaffung von Wohnraum beziehungsweise von bezahlbarem Wohnraum für Insulaner wird eine ständige Herausforderung bleiben. Der Bedarf, der ja nicht nur in der Bevölkerung spürbar ist, sondern der auch durch diverse Studien belegt ist, ist weiter hoch. Hier gilt es, weiter konsequent Lösungen zu finden, Projekte fortzusetzen und zu realisieren

Bundes- und landespolitisch grenzen sich Parteien voneinander ab. Wie schaffen es Parteien auf kommunaler Ebene, wo die gemeinsame Politik für die Stadt im Vordergrund steht, sich nach außen zu positionieren und dem Wähler die Unterschiede in den Wahlprogrammen zu vermitteln?

Auch auf kommunaler Ebene gibt es doch unterschiedliche Auffassungen, wie die vielfältigen Herausforderungen angegangen werden sollten. Selbstredend unterscheiden sich die Parteien in den handelnden Personen. Die CDU Wyk hat gerade im vergangenen Jahr einen sehr erfreulichen Mitgliederzuwachs erfahren. Aus dieser Position heraus sind wir in der glücklichen Lage, mit einem sehr homogenen Team – wir haben 18 aktive Mitglieder auf unserer Liste für die Kommunalwahl – aus erfahrenen Politikern und neuen, jungen Akteuren anzutreten, die mit sehr viel persönlichem Engagement ihr Recht auf Mitbestimmung und Mitgestaltung einfordern. Nicht zuletzt das „frische Blut“ hat in unseren Fraktionssitzungen zu einer noch dynamischeren Diskussionskultur geführt, die der Wyker CDU aus unserer Sicht sehr gut getan hat.

Natürlich decken sich die Wahlprogramme beziehungsweise die Kernthemen aller Parteien mehr oder weniger. Diese Probleme sind für jeden Bürger offensichtlich. Allerdings unterscheiden sich die Lösungsansätze und die beschrittenen Wege in den Stadtparteien teils doch erheblich. In den Ausschüssen und auch in der Stadtvertretung wird dies in den teils recht kontroversen Diskussionen oft deutlich. Deshalb werden wir weiterhin die städtischen Finanzen im Blick haben, wenn wir die vielfältigen Herausforderungen, die vor uns liegen, angehen. Dass unsere Politik dabei nachhaltig und ökologisch sinnvoll sein muss, dass wir soziale Verantwortung übernehmen und für ein gutes Miteinander in der täglichen Arbeit stehen, haben wir in den vergangenen Jahren bewiesen. Besonders freuen wir uns auch über die vielen Neuzugänge in der CDU Wyk, die unsere Arbeit zu schätzen wussten und neue Ideen und Impulse einbringen. Damit können wir die ablaufende Wahlperiode erfolgreich beenden und zuversichtlich in die neue Wahlperiode starten.