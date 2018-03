Wyker TB – Tennis : Spitzenplatz verteidigt

Saisonende: Damen 40 schaffen Aufstieg in die Verbandsliga. Herren 55 beenden Saison als Vorletzter.

von hrh

15. März 2018, 08:30 Uhr

Nach den Tennis-Herren 40 des Wyker TB beendeten nun auch die Damen 40 und die Herren 55 ihre laufende Saison. Während es für die Damen galt, in Kiel ihren Spitzenplatz gegen den TSV Kronshagen, Tabellenzweiter der Bezirksliga, zu verteidigen und so den Aufstieg in die Verbandsliga zu schaffen, wollten die Senioren zu Hause dem Bezirksliga-Spitzenreiter TSV Husby ein Bein zu stellen und so die rote Laterne an den TC Bredstedt abgeben.

Die Damen ließen ihren Konkurrentinnen nicht den Hauch einer Chance und bezwangen diese in der Besetzung Marlies Rörden, Ina Ketels, Marion Wieghorst und Kirsten Christiansen glatt mit 5:1.

Nach den Einzeln führte das Team, das ja schon einmal die Verbandsliga erreicht hatte, mit 3:1, nachdem Kirsten Christiansen (6:1, 6:2), Ina Ketels (6:4, 6:2) und Marlies Rörden (7:5, 6:4) für eine beruhigende 3:0-Führung gesorgt hatten. Danach unterlag zwar Marion Wieghorst in einem Dreisatz-Krimi mit 7:5, 2:6 und 7:10, dies aber blieb der einzige Punkt, den das WTB-Quartett in dieser Partie abgab. In den abschließenden Doppel-Begegnungen setzte sich das Duo Ketels/Wieghorst mit 6:0, 6:4 ebenso sicher durch wie das Duo Rörden/Christiansen (6:0, 6:1). Die Damen 40 gewannen die Bezirksliga-Meisterschaft mit 9:1 Punkten und 23:7 Matchpunkten und liegen damit deutlich vor der Vertretung des TSV Kronshagen (6:4, 15:15).

Viel schwerer hatten es die Senioren in eigener Halle am Wyker Rugstieg, die den als klare Favoriten angereisten Gästen deutlich mit 1:5 unterlagen. Da aber gleichzeitig der TC Bredstedt beim Schleswiger TC mit 0:6 die Segel streichen musste, rutschten sie vom letzten auf den vorletzten Platz der Tabelle vor.

Vom Glück waren sie in ihrer Partie nicht verfolgt. So musste sich sowohl Uwe Christiansen, der eine tolle Vorstellung ablieferte, ebenso erst in drei Sätzen geschlagen geben (4:6, 6:4, 5:10) wie das erste Doppel Rörden/Christiansen (6:4, 4:6, 8:10). Den Ehrenpunkt holte Walter Strassl, der die „Nummer 3“ der Gäste mit 5:7, 6:4 und 10:7 niederrang. Ohne Siegchance waren dagegen Carl Rörden im Spitzen-Einzel (1:6, 3:6), Andreas Winter gegen die „Nummer 4“ des Gegners (2:6, 2:6) und das zweite Doppel Walter Strassl/Gerd Kröger (2:6, 1:6).