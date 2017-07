Jazz goes Föhr 2017 : Spielort verlegt – Publikum begeistert

vergrößern 1 von 1 Foto: psz 1 von 1

Es war wie verhext: Als die Musiker des „Leeds Youth Jazz and Rock Orchestras“ (Lyjro) gestern anreisten, regnete es noch in Strömen. Zwar gab es immer wieder trockene Phasen, das Risiko aber, das gemeinsame Eröffnungskonzert des 20. Festivals „Jazz goes Föhr“ von Lyjro und der Youngster Bigband der Föhrer Kreismusikschule im Musikpavillon erklingen zu lassen, wollten die Veranstalter dann doch nicht eingehen. Kurzerhand wurde der Ort des Geschehens in den Kurgartensaal verlegt. Und als die Youngsters pünktlich um 15 Uhr loslegten, lachte draußen die Sonne vom Himmel. Egal: Der Kurgartensaal war rappelvoll, und das Publikum hatte seinen Spaß an Jazz-Standards, Latin-Arrangements und funkigen Nummern.

von Peter Schulze

erstellt am 24.Jul.2017 | 08:30 Uhr