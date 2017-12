FSV Wyk : Spielausfälle: Nur zwei Nachwuchsteams am Start

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

von hrh

erstellt am 12.Dez.2017 | 16:30 Uhr

Eigentlich sollten vier Fußballmannschaften des FSV Wyk am vorletzten Spieltag dieses Jahres mit Gegnern vom Festland ihre Kräfte messen. Tatsächlich zum Einsatz kamen aber nur zwei Nachwuchsteams, weil schlechte Witterungs- und Platzverhältnisse erneut das Programm des Föhrer Vereins beeinträchtigten.

Stattgefunden hat einmal in Viöl auf Kunstrasen die Auswärtspartie der B-Junioren gegen die SG LGV Obere Arlau und zum anderen in Schleswig für die D-Juniorinnen der erste Teil der Hallenkreismeisterschaften. (Der zweite Teil findet am 20. Januar 2018 in Langenhorn statt).

Die B-Junioren landeten in ihrer Partie einen klaren 10:2 (5:1)-Erfolg. Damit fuhr die Mannschaft in ihrem dritten Saisonspiel auch den dritten hohen Sieg ein, der diesmal sogar noch höher hätte ausfallen können. Denn die Schützlinge von Anneliese Remus waren nicht nur über die gesamte Partie drückend überlegen, sondern hatten auch eine Vielzahl großer Torchancen. Folgerichtig führten die Föhrer Jungen zur Halbzeitpause mit 5:1.

Kurz nach dem Seitenwechsel mussten sie den zweiten Gegentreffer einstecken und schafften danach doch, das Ergebnis zweistellig zu gestalten, wobei sich Ramon Remus (5), Bosse Petersen (4) und Fatlind Selmonaj als Torschützen auszeichnen konnten. Trotz des neuerlichen tollen Erfolges wird das Team lediglich auf dem zweiten Tabellenplatz überwintern, weil die SG Nordau als derzeitiger Spitzenreiter bereits ein Spiel mehr ausgetragen hat.

Die D-Juniorinnen, die keine Punktspiele bestreiten, machten ihrer Betreuerin Annelie Hauschildt im Verlauf des Turniers viel Freude, obwohl sie nur eine Partie gewinnen konnten (1:0 gegen TSV Friedrichsberg-Busdorf). Einmal spielten sie unentschieden (0:0 gegen die SG Langenhorn/Enge) und zweimal hatten sie das Nachsehen (0:3 gegen SV Frisia 03 Risum-Lindholm und 0:4 gegen die SG Mitte NF).

Zufrieden war Annelie Hauschildt, weil ihre Schützlinge ausgesprochen gute Leistungen ablieferten und ihren Gegnern teilweise sogar überlegen waren. So zum Beispiel auch im ersten Spiel gegen die SG Langenhorn/Enge.

Nach dem ersten Teil der Meisterschaften belegen die FSV-Mädchen den neunten und damit drittletzten Platz. Das einzige Tor aus Sicht der Wykerinnen erzielte Hanna Protz.