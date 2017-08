Strandfeste 2017 auf Föhr und Amrum : Spiel, Spaß und Informationen satt

vergrößern 1 von 1 Foto: buz 1 von 1

„Wir machen wasserfest“ lautet das Motto der großen Strandfeste, die auch in diesem August wieder auf Föhr und Amrum zu Gast waren. In diesem Jahr sogar bei herrlichem Sommerwetter, blauem Himmel und strahlendem Sonnenschein. Seit vielen Jahren finden die Strandfeste, eine Kooperation der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) und einem Kosmetik-Hersteller, an den Küsten von Nord- und Ostsee statt. Ziel ist es, das Baden an den Stränden und Küsten im Land sicherer zu machen. Dafür touren zwei Teams, bestehend aus 90 ehrenamtlichen DLRG-Rettungsschwimmern, von Mitte Juli bis Ende August zu den diversen Stationen. Erklärtes Ziel ist es, die Kinder und Erwachsenen mit Spiel, Spaß und guter Laune an das sichere Verhalten in der Sonne und am Wasser heranzuführen und somit das Schwimmen und Baden für Groß und Klein sicherer zu machen.

Das Interesse an den Veranstaltungen auf beiden Inseln war auch in diesem Jahr wieder groß. Mehrere hundert Besucher kamen an die Strände von Wyk und Nieblum sowie Nebel und Norddorf. Und den Besuchern wurde einiges geboten. Zudem wurde neben Musik und vielen Spielmöglichkeiten anschaulich über die Gefahren beim Sonnen und Baden informiert. Dabei lernen die Besucher spielerisch die Grundlagen des Schwimmens und das Wichtigste über Sicherheit im Wasser und in der Sonne kennen. Zum Schluss jeder Veranstaltung wurden dann traditionell blaue Strandbälle an die Besucher verteilt und die Strände verwandelten sich in ein riesiges blaues „Strandball-Meer“.

von Peter Schulze

erstellt am 30.Aug.2017 | 15:30 Uhr