Amrum : Spaß beim Zahnarzt

Zum „Tag der Zahngesundheit“ kam auch der Kindergarten in die Wittdüner Apotheke. Die Kinder lernten ganz viel über Zahnpflege und durften ein Glücksrad drehen.

von kta

28. September 2018, 18:07 Uhr

Den „Tag der Zahngesundheit” nahmen Zahnärztin Nina-Patricia Bienert und die Wittdüner Apothekerin Julia Kruggel zum Anlass, rund um das Thema Pflege, Versorgung und Erkrankungen zu informieren. Mit viel Informationsmaterial zum Lesen, Zahn- und Reinigungsbürsten zum Anfassen und einem Glücksrad, an dem man immer gewinnt, konnten die beiden ihre großen und kleinen Besucher für ein Thema begeistern, welches nicht immer angenehm ist. „Wer geht schon gerne zum Zahnarzt”, grummelt es im Volksmund, doch an diesem Tag liefen viele der Zahnärztin strahlend entgegen. „Das macht auch richtig Spaß”, riefen die beiden Kruggel-Zwillinge. Auch die Kindergarten-Kinder kamen zu Besuch und freuten sich, das Glücksrad drehen zu dürfen. Jeder bekam eine Kleinigkeit und dazu noch eine Zahnbürste. Nina-Patricia Bienert begrüßte alle herzlich und zeigte den Kindern dann, wie man Zähne richtig putzt und was man besser machen kann.

„Vor allem das Miteinander ist hier so toll auf der Insel. Wir kennen uns untereinander und können im Team arbeiten”, lobt Julia Kruggel die Zusammenarbeit mit der Allgemeinmedizinerin Claudia Derichs und der Zahnärztin Nina-Patricia Bienert. In diesem Jahr lag am „Tag der Zahngesundheit“ der Fokus auf Menschen mit Handicap und mit Pflegebedarf. „Es ist so wichtig, diese Themen anzusprechen. Gerade auch die Zahnpflege bei älteren Menschen steht oft im Hintergrund und wird manchmal vielleicht vernachlässigt“, so Bienert. „Doch auch Babys, bei denen die ersten Zähnchen durchkommen, haben oft sehr damit zu tun und können es ja noch nicht direkt sagen, da ist besondere Beobachtung gefragt. Dafür sind wir hier, um aufmerksam zu machen und zu informieren, was es alles gibt und was man tun kann”, erklärt die Zahnärztin.

Auf Amrum gab es an diesem Tag Informationen zu allen Themen: Implantatpflege, Zahnfleischentzündung und Parodontitis, Kinderzahnpflege, Pflege für die Zahnspange, Mundhygiene in der Schwangerschaft und alles rund um die kleine Bürste für die Zahnzwischenräume.