Auf Amrum : Sparen für den guten Zweck

Mit zwei großen Spendenschecks kamen die Vorstandsmitglieder Thore Blome, Stefanie Preuß und Bärbel Gathmann des Sparclubs „Muschelsucher“ zum Amrumer Kindergarten „flenerk jongen“. Mit großer Freude spielten die Kleinsten auf ihrem Spielplatz, wo die mit dem Spendengeld gekauften Geräte standen. Kleine Kuchen formen, Sandfiguren machen oder mit Bagger und Schaufel spielen, die Sandkiste machte den Mädchen und Jungen gleich großen Spaß. Die Schaukel wurde ebenfalls sofort getestet.

„Es ist schön zu sehen, was es heißt Freude zu schenken“, freute sich Thore Blome. Seit 18 Jahren gibt es den Norddorfer Sparclub, dessen Mitglieder immer einen Extra-Euro für einen guten Zweck spenden. Zahlreiche Kinder-, Jugend - und Seniorenprojekte sind damit in den letzten Jahren unterstützt worden.

Thore Blome gibt außerdem immer noch den Inhalt der Reparatur-Trinkgeldkasse in seinem Schmuckladen dazu, den er großzügig aufstockt. Insgesamt konnten so in diesem Jahre 900 Euro an den Kindergarten überreicht werden. „Wir sind ganz begeistert und den Kindern macht es eine große Freude. Bald wird es eine weitere Gruppe mit unter Dreijährigen geben und da ist jede Hilfe und Unterstützung gefragt", sagte Kindergartenleiter Lothar Herberger.